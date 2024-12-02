Лещук про гол «Ахмату»: «Некоторые наши игроки просили вернуться. Это больше случай: просто касался мяча, он куда‑то вверх полетел, была неразбериха»

Игорь Лещук высказался о своем голе в ворота «Ахмата».

Вратарь «Динамо » принес своей команде ничью, забив головой после подачи углового в матче с «Ахматом » (1:1).

«Мне Марцел [Личка ] сказал, чтобы я побежал [в штрафную]. Некоторые наши игроки были против, сказали: «Вернись обратно», но я два раза сыграл – и при штрафном головой, и заработали угловой, потом забил.

Это был больше случай. Просто касался мяча, он куда‑то вверх полетел, и была неразбериха», – сказал Лещук .