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  • Лещук про гол «Ахмату»: «Некоторые наши игроки просили вернуться. Это больше случай: просто касался мяча, он куда‑то вверх полетел, была неразбериха»
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Лещук про гол «Ахмату»: «Некоторые наши игроки просили вернуться. Это больше случай: просто касался мяча, он куда‑то вверх полетел, была неразбериха»

Игорь Лещук высказался о своем голе в ворота «Ахмата».

Вратарь «Динамо» принес своей команде ничью, забив головой после подачи углового в матче с «Ахматом» (1:1). 

«Мне Марцел [Личка] сказал, чтобы я побежал [в штрафную]. Некоторые наши игроки были против, сказали: «Вернись обратно», но я два раза сыграл – и при штрафном головой, и заработали угловой, потом забил.

Это был больше случай. Просто касался мяча, он куда‑то вверх полетел, и была неразбериха», – сказал Лещук.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoИгорь Лещук
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoМарцел Личка
logoМатч ТВ
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