«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 85,1%. Шансы «Арсенала» – 9,8%, «Ман Сити» – 4,4% (Opta)

Шансы «Ливерпуля» на чемпионство возросли, показал суперкомпьютер.

Команда Арне Слота лидирует в турнирной таблице АПЛ , набрав 34 очка после 13 матчей. В последнем туре мерсисайдцы обыграли «Манчестер Сити » со счетом 2:0.

Суперкомпьютер Opta Sports провел 10 000 симуляций оставшейся части сезона и подсчитал, что «красные» станут чемпионами Англии с вероятностью 85,1%. Шансы «Арсенала » оценены в 9,8%, «Манчестер Сити» – в 4,4%.

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