«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 85,1%. Шансы «Арсенала» – 9,8%, «Ман Сити» – 4,4% (Opta)
Шансы «Ливерпуля» на чемпионство возросли, показал суперкомпьютер.
Команда Арне Слота лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка после 13 матчей. В последнем туре мерсисайдцы обыграли «Манчестер Сити» со счетом 2:0.
Суперкомпьютер Opta Sports провел 10 000 симуляций оставшейся части сезона и подсчитал, что «красные» станут чемпионами Англии с вероятностью 85,1%. Шансы «Арсенала» оценены в 9,8%, «Манчестер Сити» – в 4,4%.
«Ливерпуль» прекрасен – с запасом разбил «Сити». Команда Гвардиолы пробила новое дно
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Analyst
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