«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ после 5 туров по версии Goal. «Барса» – 2-я, «Интер» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «Бавария» – 7-я, «Ман Сити» – 10-й, «Реал» –11-й, «ПСЖ» – 22-й

Goal обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.

Вчера завершился 5 тур общего этапа соревнования. На данный момент в таблице лидирует «Ливерпуль», единственным набравший в 5 матчах 15 очков из 15 возможных. «Интер» с 13 очками занимает 2-ю строчку.

В топ-5 также входят «Барселона » и «Боруссия » Дортмунд, набравшие по 12 очков, и «Аталанта », у которой 11 очков. Далее в таблице располагаются «Байер », «Арсенал», «Монако », «Астон Вилла », «Спортинг », «Брест» и «Лилль » – у всех по 10 очков.

Обновленный рейтинг фаворитов ЛЧ по версии Goal выглядит следующим образом:

1. «Ливерпуль»;

2. «Барселона »;

3. «Интер»;

4. «Арсенал»;

5. «Аталанта »;

6. «Боруссия » Дортмунд;

7. «Бавария »;

8. «Байер »;

9. «Атлетико »;

10. «Манчестер Сити »;

11. «Реал»;

12. «Милан »;

13. «Ювентус »;

14. «Астон Вилла »;

15. «Монако »;

16. «Спортинг »;

17. «Лилль »;

18. «Брест »;

19. ПСВ;

20. «Бенфика »;

21. «Фейеноорд »;

22. «ПСЖ».

«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ после 4 туров по версии Goal. «Барса» – 2-я, «Интер» – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Арсенал» – 5-й, «Реал» – 6-й, «ПСЖ» – 19-й