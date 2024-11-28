«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ после 5 туров по версии Goal. «Барса» – 2-я, «Интер» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «Бавария» – 7-я, «Ман Сити» – 10-й, «Реал» –11-й, «ПСЖ» – 22-й
Вчера завершился 5 тур общего этапа соревнования. На данный момент в таблице лидирует «Ливерпуль», единственным набравший в 5 матчах 15 очков из 15 возможных. «Интер» с 13 очками занимает 2-ю строчку.
В топ-5 также входят «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд, набравшие по 12 очков, и «Аталанта», у которой 11 очков. Далее в таблице располагаются «Байер», «Арсенал», «Монако», «Астон Вилла», «Спортинг», «Брест» и «Лилль» – у всех по 10 очков.
Обновленный рейтинг фаворитов ЛЧ по версии Goal выглядит следующим образом:
1. «Ливерпуль»;
2. «Барселона»;
3. «Интер»;
4. «Арсенал»;
5. «Аталанта»;
6. «Боруссия» Дортмунд;
7. «Бавария»;
8. «Байер»;
9. «Атлетико»;
10. «Манчестер Сити»;
11. «Реал»;
12. «Милан»;
13. «Ювентус»;
14. «Астон Вилла»;
15. «Монако»;
16. «Спортинг»;
17. «Лилль»;
18. «Брест»;
19. ПСВ;
20. «Бенфика»;
21. «Фейеноорд»;
22. «ПСЖ».
«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ после 4 туров по версии Goal. «Барса» – 2-я, «Интер» – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Арсенал» – 5-й, «Реал» – 6-й, «ПСЖ» – 19-й
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