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  • «Ливерпуль» – фаворит ЛЧ после 5 туров по версии Goal. «Барса» – 2-я, «Интер» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «Бавария» – 7-я, «Ман Сити» – 10-й, «Реал» –11-й, «ПСЖ» – 22-й
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«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ после 5 туров по версии Goal. «Барса» – 2-я, «Интер» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «Бавария» – 7-я, «Ман Сити» – 10-й, «Реал» –11-й, «ПСЖ» – 22-й

Goal обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.

Вчера завершился 5 тур общего этапа соревнования. На данный момент в таблице лидирует «Ливерпуль», единственным набравший в 5 матчах 15 очков из 15 возможных. «Интер» с 13 очками занимает 2-ю строчку.

В топ-5 также входят «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд, набравшие по 12 очков, и «Аталанта», у которой 11 очков. Далее в таблице располагаются «Байер», «Арсенал», «Монако», «Астон Вилла», «Спортинг», «Брест» и «Лилль» – у всех по 10 очков.

Обновленный рейтинг фаворитов ЛЧ по версии Goal выглядит следующим образом:

1. «Ливерпуль»;

2. «Барселона»;

3. «Интер»;

4. «Арсенал»;

5. «Аталанта»;

6. «Боруссия» Дортмунд;

7. «Бавария»;

8. «Байер»;

9. «Атлетико»;

10. «Манчестер Сити»;

11. «Реал»;

12. «Милан»;

13. «Ювентус»;

14. «Астон Вилла»;

15. «Монако»;

16. «Спортинг»;

17. «Лилль»;

18. «Брест»;

19. ПСВ;

20. «Бенфика»;

21. «Фейеноорд»;

22. «ПСЖ».

«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ после 4 туров по версии Goal. «Барса» – 2-я, «Интер» – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Арсенал» – 5-й, «Реал» – 6-й, «ПСЖ» – 19-й

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoБарселона
logoБоруссия Дортмунд
logoАталанта
logoБавария
logoМанчестер Сити
logoАтлетико
logoБайер
logoЮвентус
logoМилан
logoМонако
logoАстон Вилла
logoСпортинг
logoБенфика
logoПСВ
logoЛилль
logoФейеноорд
logoЛиверпуль
logoИнтер
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128вчера, 22:16
«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ после 4 туров по версии Goal. «Барса» – 2-я, «Интер» – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Арсенал» – 5-й, «Реал» – 6-й, «ПСЖ» – 19-й
617 ноября, 12:45
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