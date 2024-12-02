Месси, Роналду, Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Родри, Ямаль и Нойер – среди претендентов на попадание в символическую сборную года от FIFPro

FIFPro представил кандидатов в символическую сборную 2024 года.

В список претендентов на попадание в команду года вошли 26 футболистов. Номинанты определились путем голосования игроков.

Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла »), Мануэль Нойер («Бавария»);

Защитники: Даниэль Карвахаль , Антонио Рюдигер (оба – «Реал»), Рубен Диаш , Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль »), Джереми Фримпонг («Байер»), Вильям Салиба («Арсенал»).

Полузащитники: Джуд Беллингем, Лука Модрич, Федерико Вальверде (все – «Реал»), Филип Фоден, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Тони Кроос (завершил карьеру), Джамал Мусиала («Бавария»).

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Коул Палмер («Челси»), Ламин Ямаль («Барселона»).

Состав символической сборной 2024 года по версии FIFPro будет представлен 9 декабря.

Отметим, что в этом году профсоюз футболистов определяет команду года самостоятельно. Ранее это происходило совместно с ФИФА в рамках премии The Best.

Месси, Роналду, Винисиус, Мбаппе, Нино из «Зенита», Кейн, Холанд, Ямаль и Доннарумма – претенденты на попадание в символическую сборную The Best от ФИФА