Месси, Роналду, Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Родри, Ямаль и Нойер – среди претендентов на попадание в символическую сборную года от FIFPro
В список претендентов на попадание в команду года вошли 26 футболистов. Номинанты определились путем голосования игроков.
Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Мануэль Нойер («Бавария»);
Защитники: Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба – «Реал»), Рубен Диаш, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Джереми Фримпонг («Байер»), Вильям Салиба («Арсенал»).
Полузащитники: Джуд Беллингем, Лука Модрич, Федерико Вальверде (все – «Реал»), Филип Фоден, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Тони Кроос (завершил карьеру), Джамал Мусиала («Бавария»).
Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Коул Палмер («Челси»), Ламин Ямаль («Барселона»).
Состав символической сборной 2024 года по версии FIFPro будет представлен 9 декабря.
Отметим, что в этом году профсоюз футболистов определяет команду года самостоятельно. Ранее это происходило совместно с ФИФА в рамках премии The Best.
Месси, Роналду, Винисиус, Мбаппе, Нино из «Зенита», Кейн, Холанд, Ямаль и Доннарумма – претенденты на попадание в символическую сборную The Best от ФИФА
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