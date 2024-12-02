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Месси, Роналду, Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Родри, Ямаль и Нойер – среди претендентов на попадание в символическую сборную года от FIFPro

FIFPro представил кандидатов в символическую сборную 2024 года.

В список претендентов на попадание в команду года вошли 26 футболистов. Номинанты определились путем голосования игроков.

Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Эмилиано МартинесАстон Вилла»), Мануэль Нойер («Бавария»);

Защитники: Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба – «Реал»), Рубен Диаш, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Джереми Фримпонг («Байер»), Вильям Салиба («Арсенал»).

Полузащитники: Джуд Беллингем, Лука Модрич, Федерико Вальверде (все  – «Реал»), Филип Фоден, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Тони Кроос (завершил карьеру), Джамал Мусиала («Бавария»).

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Коул Палмер («Челси»), Ламин Ямаль («Барселона»).

Состав символической сборной 2024 года по версии FIFPro будет представлен 9 декабря.

Отметим, что в этом году профсоюз футболистов определяет команду года самостоятельно. Ранее это происходило совместно с ФИФА в рамках премии The Best.

Месси, Роналду, Винисиус, Мбаппе, Нино из «Зенита», Кейн, Холанд, Ямаль и Доннарумма – претенденты на попадание в символическую сборную The Best от ФИФА

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер FIFPro
рейтинги
logoАстон Вилла
logoВинисиус Жуниор
logoЛука Модрич
logoРодри
logoбундеслига Германия
logoЛамин Ямаль
logoДжуд Беллингем
logoБавария
logoДжереми Фримпонг
logoЭдерсон
logoИнтер Майами
logoРубен Диаш
logoБайер
logoМЛС
logoВильям Салиба
logoХарри Кейн
logoДаниэль Карвахаль
logoМанчестер Сити
logoКоул Палмер
logoАрсенал
logoЛа Лига
logoЧелси
logoЭмилиано Мартинес
logoМануэль Нойер
logoДжамал Мусиала
logoФилип Фоден
logoТони Кроос
logoБарселона
logoКайл Уокер
logoАнтонио Рюдигер
logoЛионель Месси
FIFPro
logoФедерико Вальверде
logoЭрлинг Холанд
logoКилиан Мбаппе
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoВирджил ван Дейк
logoРеал Мадрид
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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