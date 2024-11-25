«Интер» и «Ливерпуль» лидируют в рейтинге клубов от Opta, «Сити» – 3-й, «Реал» – 4-й, «Зенит» – 90-й. Индзаги доволен: «Работаем, чтобы радовать болельщиков и клуб»

Симоне Индзаги доволен тем, что «Интер» возглавил рейтинг клубов от Opta.

«Нерадзурри» делят 1-е место с «Ливерпулем » в текущем рейтинге клубов по версии статистического портала. Третьим идет «Манчестер Сити», 4-м – «Реал ». Список обновляется ежедневно с понедельника по пятницу.

«Я видел статистику, это приятно. Мы работаем, чтобы радовать болельщиков и клуб. Нужно продолжать так же, как в последних 11 матчах, в которых у нас девять побед и две ничьи. Мы по-прежнему на высоте, как и все остальные команды, конкурирующие с нами.

Это будет долгий путь, в этом году он будет еще длиннее. Лидеры усилились и много потратили на трансферы, и все хотят быть как можно выше», – сказал главный тренер «Интера ».

Топ-20 выглядит следующим образом:

1-2. «Интер», рейтинг – 100.

1-2. «Ливерпуль» – 100.

3. «Манчестер Сити» – 99,6.

4. «Реал» – 98,7.

5. «Арсенал » – 98.

6-7. «Барселона » – 97,7.

6-7. «ПСЖ» – 97,7.

8. «Спортинг» – 97,5.

9. «Бавария» – 96,9.

10. «Аталанта» – 96,8.

11. «Байер» – 96,4.

12. «Ювентус» – 95,4.

13. «Лацио» – 94,6.

14. «Челси» – 94,3.

15. ПСВ – 93,9.

16-17. «Монако» – 93,7.

16-17. «Тоттенхэм» – 93,7.

18. «Атлетико» – 93,6.

19-20. «Милан» – 93,3.

19-20. «Боруссия» Дортмунд – 93,3.

«Зенит» занял в списке 90-е место.