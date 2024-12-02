Разбор Палагина и Лукомского.

«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» на «Энфилде» (2:0). Матч получился даже более однобоким, чем кажется из счета.

Гости впервые дошли до штрафной на 24-й минуте, а кое-как атаковать начали лишь после перерыва. Отрезки встречи отличались лишь степенью превосходства величественного «Ливерпуля». В этом тексте попробуем осмыслить, почему чемпион был таким безнадежным, а наследник Юргена Клоппа – таким крутым.

«Ливерпуль» внес два вынужденных преобразования в линию защиты – Конор Брэдли и Ибраима Конате выбыли. Их места заняли вовремя вернувшийся Трент Александер-Арнолд и Джо Гомес. Еще одно неочевидное решение – Луис Диас в центре атаки вместо Дарвина Нуньеса, хотя Арне Слот уже пробовал этот вариант против «Байера».

Лейтмотив перестановок «Сити» – попытки Пепа встряхнуть команду и «изменить хоть что-то» (реальная формулировка из интервью Sky). Главный сюрприз – смена вратаря. Вместо Эдерсона (провалил последнюю игру с «Фейеноордом») появился Штефан Ортега. Еще одна неожиданность – непопадание в старт Йошко Гвардиола. Хорват в последнее время слишком много ошибается и привозит. Его позицию слева занял Натан Аке. Вероятно, аргумент – попытка сдержать Мо Салаха в прямой дуэли на фланге. Египтянин оформил 1+1, но именно с Аке испытывал проблемы – хоть какое-то решение Пепа оправдало себя.

Начинающий матч на лавке КДБ, к сожалению, уже не новость. Бельгиец вернулся еще в начале ноября, но до сих пор не в форме и может потянуть только камео со скамейки (в этот раз дали 11 минут).

«Сити» пробил новое дно. Это было даже хуже, чем 0:7 у «Юнайтед»

Чем это поражение «Сити» существенно отличается от всех предыдущих?

Классическая картина: матч развивается по открытому сценарию, в котором каждая команда получает кучу моментов. На первый план выходит реализация. Иногда команды буквально меняются ролями: сначала доминирует и создает «Сити», потом – соперник. Часто пересменка случается в перерыве (пример – игры с «Брайтоном» и «Спортингом»). Проблема «Сити» – именно в обоюдной открытости. С лучшей реализацией могли рассчитывать на другие результаты, но защита – все еще беда. Причем в каждом из возможных режимов.

Поражение от «Ливерпуля» на этом фоне – тотальная катастрофа. Зацепиться после игры тупо не за что. Соотношение ударов – 18:8 в пользу хозяев. Соотношение явных моментов – 5:1. Единственный убойный шанс «Сити» получил только благодаря подарку Ван Дейка в концовке – уже при 0:2.

Послематчевое интервью Ортеги хорошо характеризует падение. Объясняя провал, Штефан сначала попытался сказать, что команда не играла в прямо-таки плохой футбол. Спустя пару секунд, видимо, понял, что сморозил глупость и поправил себя более адекватной оценкой: «Ну, или мы делали все, что могли».

Отражение бедствия «Сити» – сравнение перформанса с легендарными 0:7, которые пару сезонов назад получил «МЮ». Шок, но «Сити» сыграл даже хуже команды Тен Хага.

Вот карта ожидаемых голов из того матча:

А вот что было сегодня:

Пощада – только реализация «Ливерпуля». В прошлый раз и создавали много, и залетало прямо-таки все. В этот раз позаботились об интриге и держали ее до последних минут. За это отдельный респект команде Слота – думают не только о себе, но и о телерейтингах.

Пеп подкинул команде новые проблемы. «Сити» был ужасен под давлением

Еще одно отличие этого поражения «Сити» от предыдущих – характер проблем. В классическом рисунке (господи, уже в классическом!) «Сити» допускает моменты из-за безумных проблем в защите – либо плохо прессингуют, либо плохо встречают в среднем блоке. На «Энфилде» было много и такого, но в первую очередь «Ливерпуль» наказывал за короткие розыгрыши.

Вот олицетворение катастрофы «Сити». Середина первого тайма. Касания на чужой трети – 45:5 в пользу «Ливерпуля». «Сити» буквально не доходит до чужих ворот.

Помимо понятной неуверенности (сквозила от каждого игрока «Сити» и тоже била по продвижению мяча), у проблемы было еще несколько причин. Разберем по порядку.

● «Сити» внезапно приглашал «Ливерпуль» в давление. Для выездов на «Энфилд» – нетипичная для Пепа картина. В этот раз устраивали классику Роберто де Дзерби и ставили ногу на мяч, выманивая соперника на себя. Вопрос, хорошо ли команда готова к таким розыгрышам в принципе. «Сити» всегда на первых местах по владению, но точно не за счет игры в собачку. Соперники не решаются прессинговать и сидят в обороне. У «Сити» банально мало опыта. Попробовать сыграть в эту игру на «Энфилде» – безумие.

Безумие вдвойне, когда в воротах не Эдерсон, а Ортега. Штефан хорош на мяче, но точно не обладает спектром передач бразильца. Иногда загонял партнеров в угол, иногда замечал продолжение, но пасовал слишком неудобно для обработки, из-за чего хозяева успевали вернуться. Не первопричина проблем, но лишь усугубило положение.

● Структура владения от Пепа. В ней тоже был сюрприз, от которого команда скорее пострадала, чем что-то приобрела.

Главная неожиданность – позиции Гюндогана и Аканджи. В последних матчах немец исполняет разыгрывающего опорника. В этот раз Пеп подвинул его выше – на позицию одной из двух десяток. На вакантное место поднимался Аканджи. У швейцарца есть опыт игры а-ля Стоунз, но в этом сезоне еще ни одной толковой проверки.

Ход точно не оправдал себя. Качеств Гюндогана не хватало для продвижения. Аканджи медлил и становился прессинг-мишенью. Дополнительный повод для критики – решили попробовать такой вариант именно на «Энфилде». Стадион «Ливерпуля» замечает моменты для прессинга лучше любого в мире. Игроки подхватывали подсказки и съедали.

● Почти все розыгрыши «Сити» строились через левый фланг. С одной стороны, понятная мера, учитывая, что справа два крайних защитника (Кайл Уокер + Рико Льюис). С другой, максимально предсказуемо для соперника. Противоположный край хозяева специально оставляли свободным и создавали максимальную плотность в зоне мяча:

«Ливерпуль» принял вызов Пепа – и порвал «Сити» прессингом

Идея Пепа в розыгрыше сводилась к выманиванию соперника в прессинг. В рабочем виде она вела бы к своевременным перепасовкам, поиску свободного игрока (из-за вратаря у «Сити» было численное преимущество) и выходам на пространстве.

У Слота было два варианта: либо не вестись на приманку, либо прессинговать, но так, чтобы «Сити» банально не успевал реализовать преимущество. Вероятно, Пеп хотел второй сценарий – его игроки буквально стояли с мячом в ожидании давления и делали провоцирующие передачи.

Арне ввязался в эту авантюру, а прессинг «Ливерпуля» оказался слишком хорош. В этом сезоне у команды две схемы без мяча: 4-2-4, где четыре футболиста закрывают направления в первой волне прессинга, и 4-1-2-3, где давят пятеркой. «Ливерпуль» выбрал более агрессивный вариант и блестяще его реализовал.

Таким было расположение перед началом активной фазы:

Так этот блок действовал в давлении на чужой трети:

Тройка атаки смещалась в зону мяча, оставляя лишь дальний край свободным, далее их поддерживали полузащитники – как правило, Собослаи и Мак Аллистер.

Кроме структуры, нужно отметить особенности исполнителей и потрясающую интенсивность их работы. Вероятным мотивом выхода Диаса в первой линии была его способность не только дисциплинированно, но и умно работать по двум адресатам. Он был прекрасен в этом образе.

Собослаи – тоже большой молодец. Иногда контролировал двух оппонентов в центре и даже не нуждался в поддержке от другого полузащитника. Такая центральная ось позволила «Ливерпулю» трансформировать стадию, которую Пеп готовил как ловушку, в собственное преимущество.

В самых радикальных проявлениях «Ливерпуль» давил до вратаря тройкой игроков внутри штрафной:

В целом, «Ливерпуль» Слота более сдержанная в прессинге команда, чем «Ливерпуль» Клоппа – и более гибкая в плане выбора режима. Этот матч показал, что уровень давления может быть феноменальным, когда Слот этого хочет.

Второй тайм: «Ливерпуль» сдерживает и реагирует, а «Сити» ничего не может

Существенным образом игра изменилась еще в первом тайме, но после перерыва окончательно ушла в односторонний режим. «Ливерпуль» поумерил прессинг и начал встречать строго на своей половине. Владение резко перешло гостям. В первом тайме – 49%. Во втором – 66%.

Главная сенсация на отрезке – гости вообще ничего не создали. Даже по ходу кризисной серии атака оставалась их сильной стороной. В этот раз – тотальное бессилие. В чем же дело?

Основная причина – «Сити» решил сыграть без правого фланга. Эпизодически давал ширину Кайл Уокер, но часто образовывалась дыра, которую никто не заполнял. Игравший рядом с Уокером Льюис тоже сваливался в середину:

В теории смещения Льюиса могли дать «Сити» дополнительный вариант в центре поля, но Слот вовремя среагировал и подозвал к себе Энди Робертсона:

После подсказки шотландец не боялся оставлять фланг. Уходил за Льюисом и добавлял плотности в центральной зоне:

Пеп пытался вмешаться заменами. После первой волны перестановок у «Сити» наконец-то появился правый вингер. Им стал Савиньо:

Проблема не исчезла. «Сити» почти не задействовал бразильца. Все атаки шли через левый фланг, который усилил Жереми Доку. Иногда комбинации «Сити» в точности напоминали мем, где один копает, а все смотрят. Пару раз бельгиец обострял, но из-за чрезмерной заточенности на его фланг «Ливерпулю» было проще отбиться.

Слот тоже приложил к этому руку. Уставшего от дриблинга Доку Трента на финальный отрезок заменил свежий Джарелл Куанса. Слот не первый раз проворачивает такой трюк на концовку, но в этот раз ход был вдвойне уместным.

Перформансы Ван Дейка и Трента – украшение командного шедевра

«Ливерпуль» тотально доминировал на старте, но вскрыл игру гениальный момент от Трента. Игроки возвращались в схему после углового «Ливерпуля», но ТАА вместо дежурного простого паса ближнему (чтобы все успели расставиться) исполнил передачу, которая отрезала всех полевых игроков «Сити»:

Исполнил, будто это и есть дежурный для него пас. Пять минут спустя он подхватил мяч от Келлехера – и снова одним пасом разрезал весь «Сити»:

Передачи были не только дерзкими и неочевидными, но и максимально удобными для Салаха. Вердикт Гари Невилла после второй передачи: «Это вообще законно, когда ты правый защитник?»

Далее Трент продолжил находить лучшие решения с мячом и прибавил к этому удар в штангу – все это при достойной игре в обороне.

Набор Вирджила ван Дейка: Холанд в кармане, доминирование при угловых у чужих ворот, безупречное чтение игры внутри штрафной и при поддержке прессинга. Особенно прекрасен был во втором тайме, когда «Сити» наконец пошел в атаку. Кроме прямого влияния, превратил Джо Гомеса в солидного защитника и страховал Энди Робертсона.

Перед привозом на 83-й (подарил момент КДБ) казался главным претендентом на приз игроку матча. На наш взгляд, единственная, пускай яркая оплошность, под конец безупречного перформанса – не повод пересматривать оценку.

«Ливерпуль», ты прекрасен!

Перед матчем Арне Слот весьма детально рассказал, как на него повлиял Пеп Гвардиола. В начале тренерского пути голландец уделял уйму внимания «Барсе» Пепа – эта команда сформировала его тренерские взгляды:

«Не буду говорить, что та «Барса» вдохновила меня стать тренером. Я и так хотел. Будучи игроком, я интуитивно считал некоторые передачи партнеров правильными для развития атаки, а некоторые – неправильными.

Когда я начал смотреть «Барселону», я увидел, как выглядит команда, которая всегда делает правильные в моем представлении передачи. Я получил дополнительную уверенность в том, что, играя в пас именно так, можно добиваться успеха. Эта команда определенно повлияла на формирование моих футбольных идей и стиля.

Один из паттернов той «Барсы» – задействование центра. Если велеть крайнему защитнику всегда пасовать вдоль фланга, то мы с большой вероятностью будем часто терять мяч. Если же создавать ему варианты в центре, то нам будет открываться все поле».

Этот «Ливерпуль» создан по образу и подобию любимой команды Слота. Не самая очевидная аналогия, но многие детали крайне похожи: правый фланг Трент-Салах передает привет Дани Алвесу с Лео Месси, в центре при владении постоянные ротации и зашкаливающее количество розыгрышей на третьего, команда блестяще контролирует ритм матчей, минимизируя количество переходов и хаоса (в отличие от стиля при Клоппе).

Деклассирование кризисного, но все еще чемпионского «Сити» – игра на уровне той великой команды. О месте творения Арне в истории будем рассуждать в конце сезона, но таким сравнением Слота порадуем уже сейчас. «Ливерпуль» заслужил.

Фото: Gettyimages /Carl Recine