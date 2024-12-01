Глава Самарской области о том, работает ли еще в «Крыльях» информатор о коррупционном долге в 36 млн рублей: «Не могу сказать. Тайна следствия»

Глава Самарской области рассказал о судьбе информатора о долге перед судьями.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов » сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Позже глава Самарской области также заявил : «Подам заявление в правоохранительные органы – по факту работы агентских групп в российском футболе».

– Человек, который вам сказал про 36 миллионов долга «Крыльев Советов» перед судьями, еще работает в клубе?

– Не могу сказать. Тайна следствия, – сказал Федорищев.

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