Глава Самарской области о том, работает ли еще в «Крыльях» информатор о коррупционном долге в 36 млн рублей: «Не могу сказать. Тайна следствия»
Ранее губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
Позже глава Самарской области также заявил: «Подам заявление в правоохранительные органы – по факту работы агентских групп в российском футболе».
– Человек, который вам сказал про 36 миллионов долга «Крыльев Советов» перед судьями, еще работает в клубе?
– Не могу сказать. Тайна следствия, – сказал Федорищев.
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳
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