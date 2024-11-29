Губернатор Самарской области: «Подам заявление в правоохранительные органы – по факту работы агентских групп в российском футболе»
Вячеслав Федорищев ранее заявил, что один и функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
«Сегодня смотрел новости, увидел, что РПЛ прокомментировала наше движение «Чистый спорт» и клубы отказались в него вступать.
Докладываю, что в движение вступить просто так нельзя. Будет очень хороший, квалифицированный отбор тех клубов, команд, которые будут работать в рамках движения.
В первую очередь, конечно – по экономической чистоте и прозрачности. Мы здесь команды пока не приглашаем, проводится оценка по разным направлениям.
Я в понедельник планирую подать очередное заявление в правоохранительные органы – уже по факту работы агентских групп в российском футболе. На оперативном совещании в понедельник об этом подробно расскажу», – сказал губернатор Самарской области Федорищев.
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳
«Либо слова назад, либо наказать виновных». Новое в деле о коррупции судей: РПЛ ждет доказательств, губернатор обратился в органы
«А еще эти премии...» Созвали экстренную встречу в РПЛ, обращение в органы было: самарское дело о коррупции шумит
К чему приведет заявление о взятках российским судьям? Разбор
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