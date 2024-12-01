Глава Самарской области о победе «Крыльев» над «Зенитом»: «Обыграть сильнейшую команду России в честном бою – это дорогого стоит. Ребята совершили небольшой подвиг»
Губернатор Самарской области высказался о победе «Крыльев» над «Зенитом» (3:2).
Самарцы обыграли клуб из Санкт-Петербурга в гостевом матче 17-го тура Мир РПЛ.
– Практически никто не ожидал увидеть победу «Крыльев» над «Зенитом». Как вы на нее отреагировали?
– Ну почему сразу никто не ждал? Наши болельщики ждали. У нас очень сильные игроки, очень сильная тренерская школа. «Крылья» – сильная команда. Сегодня игроки показали высший класс, мы ими гордимся.
– Для вас эта победа не сенсация?
– Почему? Это знаковая победа. Обыграть на чужом поле «Зенит», сильнейшую российскую команду, в честном бою… Он таким и был сегодня. Это дорогого стоит.
Ребята совершили небольшой подвиг, это действительно так. С огромным уважением относимся к «Зениту», но «Крылья Советов» были сильнее, – сказал Вячеслав Федорищев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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