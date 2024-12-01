Глава Самарской области о победе «Крыльев» над «Зенитом»: «Обыграть сильнейшую команду России в честном бою – это дорогого стоит. Ребята совершили небольшой подвиг»

Губернатор Самарской области высказался о победе «Крыльев» над «Зенитом» (3:2).

Самарцы обыграли клуб из Санкт-Петербурга в гостевом матче 17-го тура Мир РПЛ .

– Практически никто не ожидал увидеть победу «Крыльев» над «Зенитом». Как вы на нее отреагировали?

– Ну почему сразу никто не ждал? Наши болельщики ждали. У нас очень сильные игроки, очень сильная тренерская школа. «Крылья» – сильная команда. Сегодня игроки показали высший класс, мы ими гордимся.

– Для вас эта победа не сенсация?

– Почему? Это знаковая победа. Обыграть на чужом поле «Зенит», сильнейшую российскую команду, в честном бою… Он таким и был сегодня. Это дорогого стоит.

Ребята совершили небольшой подвиг, это действительно так. С огромным уважением относимся к «Зениту», но «Крылья Советов » были сильнее, – сказал Вячеслав Федорищев .