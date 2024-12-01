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Глава Самарской области об Осинькине: «Он до конца будет в «Крыльях», болельщики решили. Наслаждайтесь теперь. Даже если захочет заплатить, чтобы уйти – его не отпустят»

Губернатор Самарской области высказался о будущем Игоря Осинькина в «Крыльях».

В 17-м туре Мир РПЛ самарский клуб обыграл «Зенит» (3:2) в гостевом матче. 

– Пошла волна слухов, что Игорь Осинькин может уйти из «Крыльев Советов» в ближайшее время.

– Еще в сентябре мы встречались с уважаемым тренером. Он переживал – я ему сказал: «Не переживай, будешь работать до конца сезона, вести команду в восьмерку». Он пообещал.

Если у кого-то есть какие-то колебания, то Осинькин взял на себя обязательства. Сложно, больно, но нести будет.

Обязательства, данные болельщикам, нарушать нельзя, они со мной согласятся. Болельщики его поддерживали в момент, когда были разговоры об увольнении. Наслаждайтесь теперь. И Осинькиным, и игрой, и его подходом, и раздевалкой.

Болельщики приняли решение, а не те, кто проплатил федеральную кампанию. Не какой-то агент, который сохранил своего человека для последующей продажи игроков подороже. Не так же было. Болельщики же поддержали. Значит, они хотят видеть такого тренера.

Пусть видят. Он до конца будет в команде. Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти – его не отпустят. Но он не предлагает, – сказал Вячеслав Федорищев

Осинькин теперь сам уйдет из «Крыльев»? Губернатор задел его «увольнением непрофессионала за 100 млн»

Осинькин про 3:2 с «Зенитом»: «Крылья» выстрадали победу, в конце было сверхтяжело. Негатив постоянно вокруг нас. Готов к любому исходу, за свое место не держусь»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoИгорь Осинькин
болельщики
logoпремьер-лига Россия
Вячеслав Федорищев
logoСпорт-Экспресс
logoКрылья Советов
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