Глава Самарской области об Осинькине: «Он до конца будет в «Крыльях», болельщики решили. Наслаждайтесь теперь. Даже если захочет заплатить, чтобы уйти – его не отпустят»

Губернатор Самарской области высказался о будущем Игоря Осинькина в «Крыльях».

В 17-м туре Мир РПЛ самарский клуб обыграл «Зенит» (3:2) в гостевом матче.

– Пошла волна слухов, что Игорь Осинькин может уйти из «Крыльев Советов» в ближайшее время.

– Еще в сентябре мы встречались с уважаемым тренером. Он переживал – я ему сказал: «Не переживай, будешь работать до конца сезона, вести команду в восьмерку». Он пообещал.

Если у кого-то есть какие-то колебания, то Осинькин взял на себя обязательства. Сложно, больно, но нести будет.

Обязательства, данные болельщикам, нарушать нельзя, они со мной согласятся. Болельщики его поддерживали в момент, когда были разговоры об увольнении. Наслаждайтесь теперь. И Осинькиным, и игрой, и его подходом, и раздевалкой.

Болельщики приняли решение, а не те, кто проплатил федеральную кампанию. Не какой-то агент, который сохранил своего человека для последующей продажи игроков подороже. Не так же было. Болельщики же поддержали. Значит, они хотят видеть такого тренера.

Пусть видят. Он до конца будет в команде. Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти – его не отпустят. Но он не предлагает, – сказал Вячеслав Федорищев .

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