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Полицейские заявили, что обвиняющие Мира девушки ничего не говорили о сексуальном насилии, телесных повреждений у них не обнаружили. Это совпадает с позицией защиты Рафы

В деле о сексуальном насилии со стороны Рафы Мира появились новые сведения.

Напомним, в начале сентября форвард «Валенсии», арендованный у «Севильи», был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с Миром в ночном клубе.

Пострадавшая утверждает, что подверглась избиению со стороны футболиста и его друга, который также был задержан. Мир отрицает обвинения и утверждает, что секс происходил по согласию.

В эту среду четверо сотрудников полиции муниципалитета Бетеры, которые прибыли в дом футболиста тем утром, дали показания в суде. Полицейские заявили, что их действия ограничивались тем, что они успокаивали девушек и пытались выяснить, что произошло.

«Мы отнеслись к этому как к незначительному происшествию. Если бы мы обнаружили признаки сексуального насилия, мы бы следовали протоколам», – заявили они, подчеркнув, что о сексуальном насилии девушки ничего не говорили. При этом они признали, что Мир неверно назвал им имя друга, который был с ним дома.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что не обнаружили телесных повреждений у пострадавших. Показания полицейских сходятся с позицией защиты Мира. 

Кроме того, показания дали еще три свидетеля. Одним из них был третий парень, который находился в доме нападающего «Валенсии» и который не является обвиняемым. По его словам, он не был свидетелем эпизодов сексуального насилия и видел только ссору между девушками и Пабло, еще одним другом Мира. 

Перед судьей также выступили сосед футболиста, который вызвал охрану жилого комплекса, когда увидел на улице почти обнаженных девушек в состоянии шока, и отец 21-летней заявительницы. 

Судья сомневается в показаниях Мира по делу о сексуальном насилии, в них видят противоречия. Позиция пострадавших считается «последовательной и твердой»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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logoВаленсия
происшествия
девушки и спорт
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