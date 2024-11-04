«Футбол отошел на второй план». «Валенсия» во 2-й раз попросила перенести матч Кубка Испании с «Парла Эскуэла» из-за наводнения. Игру переносили с 30 октября на 6 ноября
В провинции Валенсия на юго-востоке Испании проливные дожди и ураган «Дана» вызвали масштабные катаклизмы. Погибли более 200 человек. Некоторые районы Валенсии оказались отрезаны из-за затопленных дорог, наблюдаются перебои с электричеством и связью, разрушены мосты.
Матч Кубка Испании с «Парла Эскуэла», изначально запланированный на 30 октября, был перенесен по просьбе «Валенсии» на 6 ноября. Сейчас клуб повторно запросил отложить игру.
«Сейчас вся энергия, внимание и поддержка должны быть направлены на помощь людям, пострадавшим от урагана «Дана». Футбол отошел на второй план», – заявили в клубе.
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