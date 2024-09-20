Судья сомневается в показаниях Мира по делу о сексуальном насилии, в них видят противоречия. Позиция пострадавших считается «последовательной и твердой»

Судья не доверяет показанием Рафы Мира в деле о сексуальном насилии.

В начале сентября форвард «Валенсии», арендованный у «Севильи», был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с Миром в ночном клубе. Пострадавшая утверждает, что подверглась избиению со стороны футболиста и его друга, который также был задержан. Мира отрицает обвинения и утверждает, что секс происходил по согласию.

После ознакомления с полными показаниями Мира и девушек суд выявил ряд нестыковок и противоречий в заявлениях футболиста. Позиция пострадавших, в свою очередь, была названа «последовательной и твердой».

Один из главных аргументов, который предъявляет защита нападающего «Валенсии», заключается в том, что приехавшая местная полиция не зарегистрировала факт возможного сексуального насилия. Однако главная пострадавшая заявила – она сразу рассказала женщине-полицейскому, что Мир совершил сексуальное насилие в ее отношении. Девушка показала полицейскому телесные повреждения, когда та спросила, почему она плачет. Девушка объяснила судье, что двое других полицейских ничего не слышали, потому что находились немного в стороне, общаясь с футболистом, и «не проявили особого интереса к выяснению обстоятельств».

Кроме того, явно тревожное состояние девушки из-за произошедшего подтверждает не только ее подруга, но и некоторые свидетели, в том числе сосед с собакой, предупредивший частную охрану о том, что в доме происходит что-то неладное.

Защита Мира обвинила Гражданскую гвардию в «предвзятом» расследовании. Адвокаты представили отчет с показаниями свидетельницы, что жертва добровольно пошла с игроком в туалет, он остановился по ее просьбе

Мир ввел пальцы во влагалище обвиняющей его девушке, запершись с ней в туалете и игнорируя просьбы отпустить ее. Домогательства от игрока «Валенсии» начались еще в такси