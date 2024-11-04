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Матчи Кубка Испании вновь перенесены из-за наводнения. «Валенсия» сыграет с «Парла Эскуэла» 26 ноября

Матчи Кубка Испании вновь перенесли из-за наводнения.

В провинции Валенсия на юго-востоке Испании проливные дожди и ураган «Дана» вызвали масштабные катаклизмы. Погибли более 200 человек. Некоторые районы Валенсии оказались отрезаны из-за затопленных дорог, наблюдаются перебои с электричеством и связью, разрушены мосты.

Ранее «Валенсия» попросила вновь перенести матч против «Парла Эскуэла», перенесенный с 30 октября на 6 ноября.

Королевская федерация футбола Испании вновь перенесла матчи Кубка Испании, которые должны были состояться на прошлой неделе, поскольку последствия наводнения влияют на выезды команд-участниц.

Матч «Валенсии» с «Парла Эскуэла» перенесен на 26 ноября. В этот же день пройдет игра «Манисес» – «Хетафе». «Понтеведра» и «Леванте» встретятся 19 ноября. Дата матча между «Реал Сосьедад» и «Хове» будет назначена позже.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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