Матчи Кубка Испании вновь перенесены из-за наводнения. «Валенсия» сыграет с «Парла Эскуэла» 26 ноября
В провинции Валенсия на юго-востоке Испании проливные дожди и ураган «Дана» вызвали масштабные катаклизмы. Погибли более 200 человек. Некоторые районы Валенсии оказались отрезаны из-за затопленных дорог, наблюдаются перебои с электричеством и связью, разрушены мосты.
Ранее «Валенсия» попросила вновь перенести матч против «Парла Эскуэла», перенесенный с 30 октября на 6 ноября.
Королевская федерация футбола Испании вновь перенесла матчи Кубка Испании, которые должны были состояться на прошлой неделе, поскольку последствия наводнения влияют на выезды команд-участниц.
Матч «Валенсии» с «Парла Эскуэла» перенесен на 26 ноября. В этот же день пройдет игра «Манисес» – «Хетафе». «Понтеведра» и «Леванте» встретятся 19 ноября. Дата матча между «Реал Сосьедад» и «Хове» будет назначена позже.
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