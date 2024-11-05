Лапорта предложил финансовую помощь пострадавшим от наводнения городам Валенсии, связавшись с их главами. Фонд «Барселоны» выделит средства на восстановление инфраструктуры

Жоан Лапорта анонсировал помощь «Барселоны» пострадавшим от наводнения в Испании.

В провинции Валенсия на юго-востоке страны проливные дожди и ураган «Дана» вызвали масштабные катаклизмы. Погибли более 200 человек. Некоторые районы Валенсии оказались отрезаны из-за затопленных дорог, наблюдаются перебои с электричеством и связью, разрушены мосты.

Diario Sport сообщает, что президент «Барселоны» по телефону связался с мэрами городов Пайпорта, Бенетуссер и Катарроха. Лапорта выразил солидарность с пострадавшими и от имени клуба предложил прямое сотрудничество и финансовую помощь в восстановлении основной инфраструктуры в ближайшие несколько месяцев.

Помощь будет осуществляться за счет средств фонда «Барселоны» – основные ее направления будут определены в ближайшее время. Кроме того, клуб планирует различные инициативы по сбору средств, в том числе аукцион футболок с матча с «Эспаньолом» (1:3), подписанных игроками, и других знаковых вещей.

«В эти очень трудные времена от имени «Барселоны» и нашего фонда я хочу выразить нашу глубочайшую поддержку и солидарность людям, которые страдают от этой катастрофы.

Как президент «Барселоны», я считаю, что такой клуб, как мы, может помочь, с одной стороны, выступая в качестве спикера, чтобы направлять помощь организациям, которые работают на местах, а с другой – оказывая финансовую поддержку восстановлению основных социальных и образовательных служб», – сказал Лапорта в интревью клубным медиа.