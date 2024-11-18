«Грязная» форма «Леванте», черная – у «Валенсии». Клубы напоминают о жертвах и героях наводнения

На выходных «Леванте» принял «Эльче» (1:1) в Сегунде – это первый матч в провинции Валенсия после масштабного наводнения , унесшего больше 220 жизней.

Местная команда поддержала ликвидаторов последствий стихийного бедствия, выйдя на поле в специальных «грязных» футболках. Уникальную форму выставят на благотворительный аукцион.

«Всегда с нашими людьми». Эмоциональный матч «Леванте»

«Леванте» подготовил форму с элементами, похожими на пятна от грязи. На ней также надпись с благодарностью спасателям: «В знак уважения ко всем, кто был рядом, когда вы были нам нужны».

Получилось сильное послание.

Футболки с подписями игроков выставят на аукцион по стартовой цене в 100 евро, а вырученные средства направят на помощь пострадавшим.

В этом году такую же акцию после наводнения уже проводил бразильский «Интернасьонал» : тогда следы грязи были не только на форме, но и в оформлении клубных постов в соцсетях.

Перед игрой «Леванте» на стадионе прошла памятная церемония и минута молчания.

В полной темноте.

Некоторые не могли сдержать слез: как на трибунах, так и в команде.

Гол тоже получился эмоциональным. Рохер Бруге сравнял счет на 73-й минуте и указал на надпись на футболке: «Всегда с нашими людьми». Играла команда в обычной форме, но вместо привычного спонсора на майки нанесли такую надпись с поддержкой.

А затем Бруге помахал трибунам флагом Валенсии.

«Валенсия» сменит домашний белый цвет на черный

Клуб Ла Лиги из-за международной паузы сыграет только в субботу, но тоже готовится. В матче против «Бетиса» команда откажется от традиционной белой формы в пользу полностью черной.

В честь памяти жертв трагедии и в знак солидарности со всеми пострадавшими.

Основной спонсор здесь также уступил место для надписи с поддержкой валенсийцам. Футболки затем продадут на аукционе, а вся выручка пойдет на восстановление спортивных и образовательных возможностей для детей, пострадавших от стихии.

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Фото: instagram.com/levanteud ; instagram.com/valenciacf