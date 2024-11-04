Васкес о наводнении в Испании: «Футбол отходит на второй план, сложно дистанцироваться от трагедии. Играть на выходных было нельзя, но в этой индустрии игроки не имеют права решать»

Лукас Васкес высказался о наводнении в Испании.

В провинции Валенсия на юго-востоке Испании проливные дожди и ураган «Дана» вызвали масштабные катаклизмы. Погибли более 200 человек. Некоторые районы Валенсии оказались отрезаны из-за затопленных дорог, наблюдаются перебои с электричеством и связью, разрушены мосты.

В связи с трагедией несколько матчей Ла Лиги и Сегунды были перенесены, в том числе матч «Реала » и «Валенсии», который должен был пройти на «Месталье» 2 ноября.

– Насколько сложно готовиться в таких условиях?

– Это тяжело, потому что футбол отходит на второй план. Главное – это народ. Сложно дистанцироваться от этой трагедии. Мы все очень опечалены. Пострадали очень многие, это касается всех.

Мне грустно из-за того, что произошло. В очередной раз проявились человеческие качества людей. Помощь идет из всех уголков Испании. Мне бы хотелось, чтобы мы извлекли уроки из случившегося.

– Нужно ли было отменять все матчи тура?

– Нельзя было играть [в прошедшие выходные]. Сейчас нужно поддерживать пострадавших и думать только об этом.

– Анчелотти сказал, что у тренеров нет полномочий принимать решения в подобных ситуациях.

– Тренер совершенно прав. Наше мнение равно нулю, как и наше влияние. Мы должны быть профессионалами и делать то, что от нас требуется.

Мне грустно из-за того, что произошло. Мы проживаем это, наблюдая за ситуацией на расстоянии. Это трудно объяснить словами. Многие люди потеряли все… Это политические темы, неуместно обсуждать это здесь.

– Ла Лигу не приостановили, потому что машина должна работать?

– Игроки и руководство отдалены друг от друга. Футбол – это индустрия, в которой футболисты не имеют права принимать решения. Мы должны делать то, что нам не хочется, – сказал защитник «Реала» на пресс-конференции перед матчем с «Миланом » в Лиге чемпионов.

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