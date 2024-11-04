  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Васкес о наводнении в Испании: «Футбол отходит на второй план, сложно дистанцироваться от трагедии. Играть на выходных было нельзя, но в этой индустрии игроки не имеют права решать»
6

Васкес о наводнении в Испании: «Футбол отходит на второй план, сложно дистанцироваться от трагедии. Играть на выходных было нельзя, но в этой индустрии игроки не имеют права решать»

Лукас Васкес высказался о наводнении в Испании.

В провинции Валенсия на юго-востоке Испании проливные дожди и ураган «Дана» вызвали масштабные катаклизмы. Погибли более 200 человек. Некоторые районы Валенсии оказались отрезаны из-за затопленных дорог, наблюдаются перебои с электричеством и связью, разрушены мосты.

В связи с трагедией несколько матчей Ла Лиги и Сегунды были перенесены, в том числе матч «Реала» и «Валенсии», который должен был пройти на «Месталье» 2 ноября.

– Насколько сложно готовиться в таких условиях?

– Это тяжело, потому что футбол отходит на второй план. Главное – это народ. Сложно дистанцироваться от этой трагедии. Мы все очень опечалены. Пострадали очень многие, это касается всех.

Мне грустно из-за того, что произошло. В очередной раз проявились человеческие качества людей. Помощь идет из всех уголков Испании. Мне бы хотелось, чтобы мы извлекли уроки из случившегося.

– Нужно ли было отменять все матчи тура?

– Нельзя было играть [в прошедшие выходные]. Сейчас нужно поддерживать пострадавших и думать только об этом.

– Анчелотти сказал, что у тренеров нет полномочий принимать решения в подобных ситуациях.

– Тренер совершенно прав. Наше мнение равно нулю, как и наше влияние. Мы должны быть профессионалами и делать то, что от нас требуется.

Мне грустно из-за того, что произошло. Мы проживаем это, наблюдая за ситуацией на расстоянии. Это трудно объяснить словами. Многие люди потеряли все… Это политические темы, неуместно обсуждать это здесь.

Ла Лигу не приостановили, потому что машина должна работать?

– Игроки и руководство отдалены друг от друга. Футбол – это индустрия, в которой футболисты не имеют права принимать решения. Мы должны делать то, что нам не хочется, – сказал защитник «Реала» на пресс-конференции перед матчем с «Миланом» в Лиге чемпионов.

Тебас за проведение матчей Ла Лиги, несмотря на наводнение: «Лучшее послание миру – быть на передовой, обеспечивать видимость и генерировать ресурсы»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoМилан
logoРеал Мадрид
logoВаленсия
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
происшествия
logoЛукас Васкес
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анчелотти о наводнении в Испании: «Сочувствуем Валенсии и всем пострадавшим. Не хочу говорить о футболе, но это наша работа. Футбол – это праздник, не нужно веселиться, когда людям плохо»
12сегодня, 12:34
Marca поместила фото детской бутсы в грязи на обложку после наводнения. Все фото в выпуске показывают последствия бедствия
11вчера, 08:33Фото
«Реал» пожертвовал 1 млн евро на помощь пострадавшим от наводнения в Испании
5431 октября, 18:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Аморим намерен играть в «МЮ» по схеме 3-4-3 и даст футболистам шанс проявить себя в ней. Мнение тренера учтут в в вопросе продления контрактов
216 минут назад
Анчелотти о Винисиусе: «Он расстроен не из-за «Золотого мяча», а из-за событий в Испании. Поздравляем награжденных, это уже в прошлом»
2219 минут назад
Депутат Свищев о зимних сборах клубов РПЛ: «Где угодно тренируемся, но не в России – стыдно. Стадионов нет, условий нет – нужно строить свои базы»
633 минуты назад
«Может, «Зенит» расслабил булки. Они думали, что все легко будет, но на них настраиваются». Комличенко о петербуржцах
1133 минуты назад
Тео Бонгонда: «Не могу ненавидеть Соболева. Это мой брат, у нас была хорошая связка. Если он хорошо чувствует себя в «Зените» – прекрасно»
959 минут назад
Анчелотти о наводнении в Испании: «Сочувствуем Валенсии и всем пострадавшим. Не хочу говорить о футболе, но это наша работа. Футбол – это праздник, не нужно веселиться, когда людям плохо»
12сегодня, 12:34
Кин о словах Бруну про тен Хага: «Слишком поздно – в роли капитана «МЮ» он делал недостаточно, не проявлял лидерских качеств. Игроки переживают не об уходе тренера, а о себе»
17сегодня, 12:07
Мостовой заявил, что пройдет стажировку в «Динамо»: «После подставы от «Спартака» даже не задумывался. «Динамо» проявило уважение. На месте решим, чем буду заниматься»
90сегодня, 12:07
Лунев о реакции Черданцева на слова о том, что комментатор «не совсем разбирается в футболе»: «Не совсем адекватная. Ничего оскорбительного я не сказал»
51сегодня, 11:59
Хедира обращался к лайф-коучу, заскучав через две недели после окончания карьеры: «Он помог мне спланировать вторую жизнь и справиться с эмоциями»
32сегодня, 11:49
Ко всем новостям
Последние новости
Мората о плотном календаре: «Нам не хватает времени, нельзя отключиться на несколько дней. 5-6 часов тренировок, общение с прессой, мероприятия – не то, чем кажется в соцсетях»
6 минут назад
Игроки «МЮ» хотят, чтобы ван Нистелрой остался в клубе после прихода Аморима. Он мог бы стать «связующим звеном» между ними и новым тренером (Sky Sports)
19 минут назад
Кака о Морате в «Милане»: «Позвонил мне, потому что хотел 22-й номер. В итоге выбрал другой, но это красивый жест. Капитан чемпионской Испании может очень много дать команде»
232 минуты назад
Первая лига. «Урал» и «Родина» голов не забили
1846 минут назад
Гасперини о «Роме»: «Юрич вынужден играть в горячую картошку, он совсем один и делает все возможное. После увольнения де Росси там взрывоопасная ситуация»
447 минут назад
«Тоттенхэм» и Сон продлят контракт до 2026 года. Капитан «шпор» проведет в клубе больше 10 лет
647 минут назад
Экс-судья Галлахер о фоле Лисандро на Палмере: «Мимолетный контакт. Проблемы были бы, если бы он сделал подкат, набрав скорость, но он находился очень близко»
3сегодня, 12:39
«ПСЖ» объявил о рекордных доходах за год – 805,9 млн евро. Клуб оценивается в 3,9 млрд евро – 7-е место в Европе
5сегодня, 12:33
«Бохум» возглавил экс-тренер «Вольфсбурга» Хеккинг. Клуб идет последним в Бундеслиге с 1 очком
1сегодня, 12:18
Лапочкин о протесте «Спартака» на удаление Литвинова: «Никаких шансов. В департаменте поддержали решение позвать Сухого к монитору – Карасев назначен на кубковые матчи»
5сегодня, 12:03