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Ляказетт об уходе Гризманна из сборной: «В этом что-то скрыто. Либо настоящие прощания будут позже, либо он вернется в команду»

Александр Ляказетт выразил мнение об уходе Антуана Гризманна из сборной Франции.

33-летний полузащитник «Атлетико» объявил о завершении карьеры в национальной команде 30 сентября, прямо накануне новых сборов.

Мне грустно [из-за его ухода], и у меня такое впечатление, что в нем что-то скрыто, но я не знаю, что. Либо он собирается выпустить более значительное заявление с настоящими прощаниями позже, либо вернется в сборную. Он остается важным игроком для этой команды, и поэтому мы должны посмотреть, как она отреагирует без него.

Но, на мой взгляд, тут что-то скрыто, если быть честным. Концовка не достаточно хороша для всего, что он сделал в сборной. И если команда это принимает, для меня это тоже проблема», – заявил нападающий «Леона».

Гризманн об уходе из сборной: «Все кончено, я не вернусь. Это не было импульсивным решением»

У Гризманна есть план по возвращению в сборную Франции в стиле Зидана – если у команды плохо пойдут дела. Антуан чувствовал себя недооцененным (Ромен Молина)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Foot Mercato
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