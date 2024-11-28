Ляказетт об уходе Гризманна из сборной: «В этом что-то скрыто. Либо настоящие прощания будут позже, либо он вернется в команду»

Александр Ляказетт выразил мнение об уходе Антуана Гризманна из сборной Франции.

33-летний полузащитник «Атлетико » объявил о завершении карьеры в национальной команде 30 сентября, прямо накануне новых сборов.

Мне грустно [из-за его ухода], и у меня такое впечатление, что в нем что-то скрыто, но я не знаю, что. Либо он собирается выпустить более значительное заявление с настоящими прощаниями позже, либо вернется в сборную. Он остается важным игроком для этой команды, и поэтому мы должны посмотреть, как она отреагирует без него.

Но, на мой взгляд, тут что-то скрыто, если быть честным. Концовка не достаточно хороша для всего, что он сделал в сборной. И если команда это принимает, для меня это тоже проблема», – заявил нападающий «Леона».

Гризманн об уходе из сборной: «Все кончено, я не вернусь. Это не было импульсивным решением»

У Гризманна есть план по возвращению в сборную Франции в стиле Зидана – если у команды плохо пойдут дела. Антуан чувствовал себя недооцененным (Ромен Молина)