Пети о Гризманне: «Один из лучших игроков в истории Франции. Решение отдать повязку Мбаппе стало сильнейшим ударом, убило у Антуана желание играть за сборную»

Эммануэль Пети считает Антуана Гризманна одним из самых недооцененных игроков.

«Я абсолютно согласен с таким мнением. Думаю, он один из лучших игроков в истории французского футбола в плане голевых передач, голов, стабильности, количества матчей, того, что он давал команде на протяжении многих лет. И, кажется, надо снова поговорить про Мбаппе.

Я считаю, что вопрос с капитанской повязкой убил у Гризманна желание играть за национальную команду. Он должен был стать капитаном два года назад, но Дешам решил отдать повязку Мбаппе . Это был сильнейший удар по Антуану , настоящий удар по голове.

Также надо учитывать, что в команде больше нет Погба , а они были очень близки, обожали друг друга, в том числе за пределами поля», – сказал бывший полузащитник сборной Франции .