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  • Пети о Гризманне: «Один из лучших игроков в истории Франции. Решение отдать повязку Мбаппе стало сильнейшим ударом, убило у Антуана желание играть за сборную»
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Пети о Гризманне: «Один из лучших игроков в истории Франции. Решение отдать повязку Мбаппе стало сильнейшим ударом, убило у Антуана желание играть за сборную»

Эммануэль Пети считает Антуана Гризманна одним из самых недооцененных игроков.

«Я абсолютно согласен с таким мнением. Думаю, он один из лучших игроков в истории французского футбола в плане голевых передач, голов, стабильности, количества матчей, того, что он давал команде на протяжении многих лет. И, кажется, надо снова поговорить про Мбаппе.

Я считаю, что вопрос с капитанской повязкой убил у Гризманна желание играть за национальную команду. Он должен был стать капитаном два года назад, но Дешам решил отдать повязку Мбаппе. Это был сильнейший удар по Антуану, настоящий удар по голове.

Также надо учитывать, что в команде больше нет Погба, а они были очень близки, обожали друг друга, в том числе за пределами поля», – сказал бывший полузащитник сборной Франции.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Espana
logoДидье Дешам
logoАтлетико
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
Эммануэль Пети
logoПоль Погба
logoАнтуан Гризманн
logoКилиан Мбаппе
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