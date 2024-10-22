Симеоне о Гризманне и сборной: «Отдал Франции свое мастерство, был лидером, выигрывал титулы. Он всегда выкладывался на полную и завершил карьеру как ключевой игрок»

Диего Симеоне высказался о значении Антуана Гризманна для сборной Франции.

33-летний нападающий «Атлетико» объявил о завершении карьеры в сборной Франции .

– Гризманн попрощался со сборной, в каком состоянии он сейчас?

– Думаю, что Антуан отдал Франции все свое мастерство, свою игру, лидерство, он выигрывал титулы, создал стиль игры, который прогрессировал, и всегда выкладывался на полную в сборной до того дня, когда завершил карьеру как ключевой игрок.

У нас происходит то же самое – он невероятно важен для нашей команды. Теперь у него не будет этих матчей за сборную, которые добавляли значительную нагрузку, и мы надеемся, что сможем продолжать наслаждаться всем его потенциалом, – сказал главный тренер «Атлетико ».