Симеоне о Гризманне и сборной: «Отдал Франции свое мастерство, был лидером, выигрывал титулы. Он всегда выкладывался на полную и завершил карьеру как ключевой игрок»
Диего Симеоне высказался о значении Антуана Гризманна для сборной Франции.
33-летний нападающий «Атлетико» объявил о завершении карьеры в сборной Франции.
– Гризманн попрощался со сборной, в каком состоянии он сейчас?
– Думаю, что Антуан отдал Франции все свое мастерство, свою игру, лидерство, он выигрывал титулы, создал стиль игры, который прогрессировал, и всегда выкладывался на полную в сборной до того дня, когда завершил карьеру как ключевой игрок.
У нас происходит то же самое – он невероятно важен для нашей команды. Теперь у него не будет этих матчей за сборную, которые добавляли значительную нагрузку, и мы надеемся, что сможем продолжать наслаждаться всем его потенциалом, – сказал главный тренер «Атлетико».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
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