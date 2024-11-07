Гризманн об уходе из сборной: «Все кончено, я не вернусь. Это не было импульсивным решением»

Антуан Гризманн заявил, что не вернется в сборную Франции.

В сентябре 33-летний игрок объявил об уходе из национальной команды. Объявление было обнародовано перед объявлением Дидье Дешамом состава команды на октябрьский сбор.

Журналист Ромен Молина тогда предположил, что форвард «Атлетико» планирует вернуться в национальную команду, если ее дела пойдут плохо, в стиле Зинедина Зидана, который после ухода из сборной вернулся спустя чуть больше чем через полтора года и был назначен капитаном на ЧМ-2006.

Однако теперь сам футболист опроверг данную версию.

«Все кончено, я не вернусь. Это не было импульсивным решением», – сказал Гризманн Canal Plus после победы «Атлетико » над «ПСЖ» (2:1) в Лиге чемпионов.