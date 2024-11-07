Гризманн об уходе из сборной: «Все кончено, я не вернусь. Это не было импульсивным решением»
Антуан Гризманн заявил, что не вернется в сборную Франции.
В сентябре 33-летний игрок объявил об уходе из национальной команды. Объявление было обнародовано перед объявлением Дидье Дешамом состава команды на октябрьский сбор.
Журналист Ромен Молина тогда предположил, что форвард «Атлетико» планирует вернуться в национальную команду, если ее дела пойдут плохо, в стиле Зинедина Зидана, который после ухода из сборной вернулся спустя чуть больше чем через полтора года и был назначен капитаном на ЧМ-2006.
Однако теперь сам футболист опроверг данную версию.
«Все кончено, я не вернусь. Это не было импульсивным решением», – сказал Гризманн Canal Plus после победы «Атлетико» над «ПСЖ» (2:1) в Лиге чемпионов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: GFFN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости