У Антуана Гризманна есть план по возвращению в сборную Франции.

Об этом сообщил журналист Ромен Молина, считающий, что форвард «Атлетико » задумал вернуться в национальную команду в стиле Зинедина Зидана , который после ухода из сборной вернулся в нее спустя чуть больше чем через полтора года и был назначен капитаном на ЧМ-2006.

30 сентября Антуан Гризманн объявил о решении завершить карьеру в сборной Франции .

Считается, что Гризманн хочет дождаться, когда у сборной плохо пойдут дела, что может привести к желание вернуть его в команду в качестве спасителя.

Также отмечается, что Антуан чувствовал себя недооцененным в национальной сборной.