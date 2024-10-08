У Гризманна есть план по возвращению в сборную Франции – когда у команды плохо пойдут дела. Антуан чувствовал себя недооцененным (Ромен Молина)
У Антуана Гризманна есть план по возвращению в сборную Франции.
Об этом сообщил журналист Ромен Молина, считающий, что форвард «Атлетико» задумал вернуться в национальную команду в стиле Зинедина Зидана, который после ухода из сборной вернулся в нее спустя чуть больше чем через полтора года и был назначен капитаном на ЧМ-2006.
30 сентября Антуан Гризманн объявил о решении завершить карьеру в сборной Франции.
Считается, что Гризманн хочет дождаться, когда у сборной плохо пойдут дела, что может привести к желание вернуть его в команду в качестве спасителя.
Также отмечается, что Антуан чувствовал себя недооцененным в национальной сборной.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Get Football News France
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости