  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пети об уходе Гризманна из сборной Франции: «Антуан – игрок, которому нужна любовь. Последние два года его ставили «десяткой», вингером, опорником, сажали на скамейку. Он был расстроен»
3

Пети об уходе Гризманна из сборной Франции: «Антуан – игрок, которому нужна любовь. Последние два года его ставили «десяткой», вингером, опорником, сажали на скамейку. Он был расстроен»

Эммануэль Пети объяснил, почему Антуан Гризманн ушел из сборной Франции.

«На протяжении многих лет Дешам, выбирая стартовый состав, всегда ставил в первую очередь Мбаппе и Гризманна. Но последние 16 месяцев это был только Мбаппе. Гризманн иногда был «десяткой», правым вингером, опорным полузащитником, он постоянно менял позиции. Мы это видели. Иногда он даже оказывался на скамейке запасных.

Гризманн – такой игрок... Ему нужна любовь. Ему нужна уверенность со стороны тренера, ему нужны крепкие связи, в том числе и с тренером. У него это было на протяжении многих лет. Теперь этого нет, последние два года он был расстроен из-за некоторых вещей. Он не получал прежней любви, так что, я думаю, он принял правильное решение.

Для многих это стало неожиданностью, потому что сразу после Евро журналисты спросили его, собирается ли он покинуть сборную. Он ответил: «Нет, нет, нет, я люблю сборную, я собираюсь продолжать». А через три недели он сказал: «Нет, я больше не хочу играть, я ухожу из сборной». Значит, что-то произошло.

Для меня это результат всего, что произошло за последние 16 месяцев, и он, вероятно, поговорил со своей семьей, женой, друзьями: «Слушай, ты больше не на одной волне со сборной», – сказал бывший полузащитник национальной команды Франции.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Espana
logoДидье Дешам
logoАтлетико
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
Эммануэль Пети
logoАнтуан Гризманн
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пети о Гризманне: «Один из лучших игроков в истории Франции. Решение отдать повязку Мбаппе стало сильнейшим ударом, убило у Антуана желание играть за сборную»
13сегодня, 16:30
Симеоне о Гризманне и сборной: «Отдал Франции свое мастерство, был лидером, выигрывал титулы. Он всегда выкладывался на полную и завершил карьеру как ключевой игрок»
122 октября, 15:27
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Глава Ла Лиги Тебас о роликах клубного ТВ «Реала» про судей: «Это не честная игра, не рыцарство и не часть ценностей их клуба»
829 минут назад
Гильерме о гражданстве РФ Дугласа: «Для него это большая возможность узнать нашу русскую культуру. Он спокойный человек, русские такие же спокойные»
341 минуту назад
Мартино о «Золотом мяче»: «Винисиус по праву лучший игрок прошлого сезона, но Месси – лучший игрок на данный момент»
946 минут назад
Зиркзе не намерен покидать «МЮ» зимой. Он считает себя «форвардом номер один» (Флориан Плеттенберг)
7сегодня, 19:53
Гильерме на 75-80% ощущает себя русским: «Я уже люблю сало и баню. Обожаю эту страну»
42сегодня, 19:20
Интерес к Баринову сохраняют «Алавес» и другие европейские клубы («Чемпионат»)
33сегодня, 19:12
Азар забивал в класико? А Бускетс?
сегодня, 19:00Спецпроект
Ди Стефано – лучший игрок в истории «Реала» по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Рауль – 4-й, Кроос – 8-й, Рамос – 13-й
127сегодня, 18:59
«Спартак» хочет продать Мартинса зимой (Metaratings.ru)
35сегодня, 18:58
Матч «Реал» – «Барса» назначили на субботу, поскольку в воскресенье пройдет Гран-при Мексики. Ла Лига учитывает другие мероприятия при разработке календаря
22сегодня, 18:48
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Англии. «Лестер» проиграл «Ноттингему», «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье
126 минут назад
«Реалу» интересен 21-летний защитник «Велес Сарсфилд» Валентин Гомес. Он стоит 10 млн евро
6 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» против «Комо», «Интер» примет «Ювентус» в воскресенье
4сегодня, 18:45Live
«Негодяйство». Агент Миранчука об отсутствием флага России в постах «Атланты»
517 минут назад
Александр Мостовой: «Для меня удивительны результаты «Локомотива». В тройке его не будет. Никто не удивится, если «Зенит» легко победит»
221 минуту назад
Чемпионат Франции. «Гавр» Кузяева уступил «Ренну», «ПСЖ» сыграет с «Марселем» в воскресенье
224 минуты назад
Чемпионат Германии. «Майнц» сыграл вничью с «Боруссией» Менхенгладбах
331 минуту назад
Жота пропустит матч «Ливерпуля» с «Арсеналом». Кьеза завтра может возобновить тренировки, но тоже не сыграет
131 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду и «Аль-Холуд» сыграли 3:3, «Аль-Ахли» поделил очки с «Аль-Охдудом»
1247 минут назад
Данило интересен саудовским клубам. Контракт защитника с «Ювентусом» истекает летом 2025-го
1сегодня, 19:59