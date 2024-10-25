Пети об уходе Гризманна из сборной Франции: «Антуан – игрок, которому нужна любовь. Последние два года его ставили «десяткой», вингером, опорником, сажали на скамейку. Он был расстроен»

Эммануэль Пети объяснил, почему Антуан Гризманн ушел из сборной Франции.

«На протяжении многих лет Дешам , выбирая стартовый состав, всегда ставил в первую очередь Мбаппе и Гризманна . Но последние 16 месяцев это был только Мбаппе. Гризманн иногда был «десяткой», правым вингером, опорным полузащитником, он постоянно менял позиции. Мы это видели. Иногда он даже оказывался на скамейке запасных.

Гризманн – такой игрок... Ему нужна любовь. Ему нужна уверенность со стороны тренера, ему нужны крепкие связи, в том числе и с тренером. У него это было на протяжении многих лет. Теперь этого нет, последние два года он был расстроен из-за некоторых вещей. Он не получал прежней любви, так что, я думаю, он принял правильное решение.

Для многих это стало неожиданностью, потому что сразу после Евро журналисты спросили его, собирается ли он покинуть сборную. Он ответил: «Нет, нет, нет, я люблю сборную, я собираюсь продолжать». А через три недели он сказал: «Нет, я больше не хочу играть, я ухожу из сборной». Значит, что-то произошло.

Для меня это результат всего, что произошло за последние 16 месяцев, и он, вероятно, поговорил со своей семьей, женой, друзьями: «Слушай, ты больше не на одной волне со сборной», – сказал бывший полузащитник национальной команды Франции .