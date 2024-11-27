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  • Шикунов о коррупции в судействе: «Не верю, что она есть. Пусть губернатор назовет фамилию человека, рассказавшего о 36 млн. Может, ему кто‑то за рюмкой ляпнул»
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Шикунов о коррупции в судействе: «Не верю, что она есть. Пусть губернатор назовет фамилию человека, рассказавшего о 36 млн. Может, ему кто‑то за рюмкой ляпнул»

Александр Шикунов прокомментировал заявление о коррупции в российском судействе.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

– Не верю в том, что в судейском корпусе есть коррупция, в которой завязаны клубы РПЛ. Удивился, когда услышал. Это все уже давно прошло, на сегодняшний день вряд ли такое существует. Все знают случаи в 90‑х, не только в России, а сейчас время ушло, по‑другому все. Во всяком случае, мне так казалось.

– Когда работали в «Крыльях Советов», ни о чем подобном не слышали?

– Нет. И сейчас общаюсь с людьми из клуба, не знаю, откуда это прилетело губернатору. Говорить о коррупции – его право, но кто ему это сообщил? Непонятно, куда это приведет. Посмотрим, как эту историю доведут до конца. Это уже высечено, вся страна обсуждает, так что на полпути не бросишь.

Пусть губернатор назовет фамилию человека, рассказавшего о 36 млн. Может, ему кто‑то за рюмкой ляпнул. Все бывает.

– Кажется, будто «Крылья Советов» могут пострадать от этого чуть ли не больше всех…

– Не хотелось бы, чтобы страдали «Крылья». Вряд ли до этого дойдет, – сказал бывший директор по развитию самарского клуба. 

Глава Самарской области о заявлении про коррупцию в РПЛ: «Вы знали, что судьям платят за результаты? Нет? Получается, не зря озвучил проблему»

Глава Самарской области о коррупции: «Уже несколько губернаторов позвонили и предложили идеологию «Чистый спорт». Я точно знаю, что не один»

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Шикунов
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
Вячеслав Федорищев
logoМатч ТВ
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