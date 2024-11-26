Колосков о «Крыльях» и коррупции в судействе: «Никто еще не доказал, поэтому, бороться пока не с чем. Почему сразу нагнетают про следственные органы и прокуратуру?»

Вячеслав Колосков высказался о коррупционном скандале вокруг «Крыльев» и судей.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал , что «Крылья Советов » должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

«Никто еще не доказал, что в судейском корпусе есть коррупция. Поэтому, бороться пока не с чем. Не читал, что именно сказал губернатор Самарской области. И сам не общался с Федорищевым.

Лучше поговорить с тем же Алаевым . Потому что я понятия не имею, что там происходит.

Но почему все сразу начинают нагнетать про следственные органы и прокуратуру? Надо сначала что-то рассказать, а потом это доказать», – сказал почетный президент Российского футбольного союза.

После 16 туров Российской Премьер-Лиги самарский клуб с 15 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.