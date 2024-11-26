Колосков о «Крыльях» и коррупции в судействе: «Никто еще не доказал, поэтому, бороться пока не с чем. Почему сразу нагнетают про следственные органы и прокуратуру?»
Вячеслав Колосков высказался о коррупционном скандале вокруг «Крыльев» и судей.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
«Никто еще не доказал, что в судейском корпусе есть коррупция. Поэтому, бороться пока не с чем. Не читал, что именно сказал губернатор Самарской области. И сам не общался с Федорищевым.
Лучше поговорить с тем же Алаевым. Потому что я понятия не имею, что там происходит.
Но почему все сразу начинают нагнетать про следственные органы и прокуратуру? Надо сначала что-то рассказать, а потом это доказать», – сказал почетный президент Российского футбольного союза.
После 16 туров Российской Премьер-Лиги самарский клуб с 15 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости