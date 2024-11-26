Шнякин о «Крыльях» и коррупции: «Если за такое судейство клуб еще и платил, то я не знаю, каким люциферам сколько душ надо заложить, чтобы комфортно в РПЛ себя чувствовать 🤣»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
«Если за такое судейство «Крылья» еще и платили, то я не знаю, каким люциферам сколько душ надо заложить, чтобы комфортно в РПЛ себя чувствовать 🤣.
Достаточно вспомнить матч самарцев с «Пари НН» в апреле 2023-го», – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.
К посту Шнякин прикрепил отрывок момента из того матча, где форвард «Крыльев» Владимир Писарский падает в штрафной нижегородцев после контакта с Никитой Каккоевым. По мнению Шнякина, это «100-процентный пенальти».
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳
«Такого еще не было», «Люди должны сесть». Реакция нашего спорта на слова о коррупции «Крыльев»
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