Шнякин о «Крыльях» и коррупции: «Если за такое судейство клуб еще и платил, то я не знаю, каким люциферам сколько душ надо заложить, чтобы комфортно в РПЛ себя чувствовать 🤣»

Дмитрий Шнякин прокомментировал ситуацию вокруг «Крыльев Советов» и судей.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал , что «Крылья Советов » должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

«Если за такое судейство «Крылья» еще и платили, то я не знаю, каким люциферам сколько душ надо заложить, чтобы комфортно в РПЛ себя чувствовать 🤣.

Достаточно вспомнить матч самарцев с «Пари НН » в апреле 2023-го», – написал комментатор «Матч ТВ » в своем телеграм-канале.

К посту Шнякин прикрепил отрывок момента из того матча, где форвард «Крыльев» Владимир Писарский падает в штрафной нижегородцев после контакта с Никитой Каккоевым. По мнению Шнякина, это «100-процентный пенальти».

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

«Такого еще не было», «Люди должны сесть». Реакция нашего спорта на слова о коррупции «Крыльев»