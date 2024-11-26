  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шнякин о «Крыльях» и коррупции: «Если за такое судейство клуб еще и платил, то я не знаю, каким люциферам сколько душ надо заложить, чтобы комфортно в РПЛ себя чувствовать 🤣»
26

Шнякин о «Крыльях» и коррупции: «Если за такое судейство клуб еще и платил, то я не знаю, каким люциферам сколько душ надо заложить, чтобы комфортно в РПЛ себя чувствовать 🤣»

Дмитрий Шнякин прокомментировал ситуацию вокруг «Крыльев Советов» и судей.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

«Если за такое судейство «Крылья» еще и платили, то я не знаю, каким люциферам сколько душ надо заложить, чтобы комфортно в РПЛ себя чувствовать 🤣.

Достаточно вспомнить матч самарцев с «Пари НН» в апреле 2023-го», – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.

К посту Шнякин прикрепил отрывок момента из того матча, где форвард «Крыльев» Владимир Писарский падает в штрафной нижегородцев после контакта с Никитой Каккоевым. По мнению Шнякина, это «100-процентный пенальти».

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

«Такого еще не было», «Люди должны сесть». Реакция нашего спорта на слова о коррупции «Крыльев»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
logoКрылья Советов
logoДмитрий Шнякин
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
соцсети
logoсудьи
logoПари НН
деньги
logoВладимир Писарский (Сычевой)
logoНикита Каккоев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Такого еще не было», «Люди должны сесть». Реакция нашего спорта на слова о коррупции «Крыльев»
85сегодня, 18:50
Агент Сафонов о словах главы Самарской области про коррупцию и «Крылья»: «В Испании, Италии, Англии за такое клуб понижают в дивизионе. Это может быть большим репутационным ударом по РФС и РПЛ»
13сегодня, 18:10
Генсек РФС о коррупции в судействе: «Обсудим информацию с властями и акционерами. Упомянутые 10 клубов РПЛ – уже системный кризис»
42сегодня, 17:01
Уволен финдиректор «Крыльев», гендиректор Андреев продолжает работу («Матч ТВ»)
26сегодня, 16:57
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Бавария» – «ПСЖ». Кейн и Сафонов играют. Онлайн-трансляция
135 минут назадLive
Лига чемпионов. «Бавария» против «ПСЖ», «Барса» принимает «Брест», «Интер» – «Лейпциг», «Ман Сити» – «Фейеноорд», «Арсенал» в гостях у «Спортинга»
1536 минут назадLive
Глава Самарской области: «Я исполняю обязанность учредителя «Крыльев», наведу порядок. Будут провоцировать – буду проводить работу еще жестче. Знаю истории, когда руководители клубов получают 100 млн в год»
7 минут назад
Анчелотти об игровом времени футболистов «Реала»: «Я провел 1300 матчей – 1300 составов, 4000 замен. Не думаю, что кто-то может давать мне советы»
611 минут назад
Губернатор Самарской области о коррупции судействе: «Установил взаимодействие с органами. Некоторые вещи нельзя озвучивать, но работа идет»
2737 минут назад
Мостовой об обучении на тренера: «Подходит к концу на следующей неделе. Вопросов на аттестации, которые поставят в тупик, не будет. За все время почерпнул что-то новое»
938 минут назад
Джоан Роулинг о признании футболисткой года Банды, имевшей проблемы с тестостероном: «Сэкономили время, чтобы не ходить от двери к двери, плюя женщинам в лицо»
2346 минут назад
Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч с «Баварией». Матвей выйдет с первых минут во 2-й игре подряд
3948 минут назад
Угальде интересен клубам из Франции, Англии, Испании и Португалии. Многим в Европе нравится его стиль, форварда «Спартака» сравнивают с Агуэро («СЭ»)
9554 минуты назад
Джуд Беллингем: «Наш «Золотой мяч» – победа в ЛЧ. Считаю, его заслужил кто-то из игроков «Реала», в особенности Винисиус»
655 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Чеферин: «УЕФА – не про прибыль. Мы перераспределяем 97% чистых доходов обратно в футбол. Когда мы зарабатываем больше, мы отдаем больше. Кто еще так делает?»
3 минуты назад
«Барселона» – «Брест». Ольмо, Рафинья, Левандовски играют. Онлайн-трансляция
186 минут назадLive
«Спортинг» – «Арсенал». Дьокереш и Сака играют. Онлайн-трансляция
56 минут назадLive
«Интер» – «Лейпциг». Лаутаро и Чалханоглу играют. Онлайн-трансляция
56 минут назадLive
«Янг Бойз» – «Аталанта». Де Кетеларе и Ретеги играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1сегодня, 19:00
«Байер» – «Ред Булл». Джака, Виртц и Шик играют. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
«Манчестер Сити» – «Фейеноорд». Холанд, Грилиш, Фоден играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
7сегодня, 19:00
6:0 со «Спартой» – самая крупная выездная победа «Атлетико» в истории еврокубков. Команда Симеоне выиграла 6 матчей подряд
211 минут назад
«Барселона» и Педри близки к продлению контракта до 2030-го или 2031-го
317 минут назад
ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России 2-й раз подряд. В прошлом сезоне уступили «Зениту» в финале пути РПЛ по пенальти
422 минуты назад