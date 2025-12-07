Сафонов не пропустил в первом матче за «ПСЖ» с мая. Россиянин отразил оба удара «Ренна» в створ

Сафонов провел за «ПСЖ» сухой матч.

Матвей Сафонов не пропустил в первой игре за «ПСЖ» в этом сезоне.

Голкипер вышел в стартовом составе на игру Лиги 1 против «Ренна ». Его команда победила со счетом 5:0.

По воротам россиянина было нанесено шесть ударов, два из них пришлись в створ. Сафонов в обоих случаях выручил парижан.

В последний раз до этого дня вратарь сборной России играл за «ПСЖ » 24 мая.