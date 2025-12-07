Матч «Чарльтон» – «Портсмут» не доиграли из-за проблем со здоровьем у фаната. Позже он умер

Матч «Чарльтон» – «Портсмут» отменили из-за болельщика, умершего на трибуне.

Матч между «Чарльтоном » и «Портсмутом » в субботу в Чемпионшипе был отменен из-за чрезвычайной ситуации на трибунах стадиона «Вэлли». Одному из болельщиков на трибуне понадобилась срочная медицинская помощь.

Матч был остановлен на 12-й минуте при счете 0:0. Игроки сначала оставались на поле, пока медицинская помощь оказывалась пострадавшему зрителю на нижнем ярусе, но затем арбитр Мэтью Донохью отправил команды в раздевалки.

Болельщики оставались на трибунах еще около часа, прежде чем было объявлено об отмене матча. Дата перенесенной игры будет подтверждена позднее.

Позже в «Чарльтоне» сообщили, что фанат клуба скончался.

Это не первый подобный случай в английском футболе. В январе 2024 года матч первой лиги «Болтон » – «Челтнем» был остановлен после того, как одному из зрителей потребовалась экстренная помощь на трибуне, и он позже скончался. В октябре 2023-го встречу «Лейтон Ориент » – «Линкольн Сити » прервали на 82-й минуте: болельщик выбежал на поле, требуя остановить игру, чтобы оказать помощь другому фанату – позже клуб подтвердил его смерть. В обоих случаях матчи были перенесены.