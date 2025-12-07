Бускетс и Альба провели последний матч в карьере. С «Интер Майами» они выиграли финал Кубка МЛС

Бускетс и Альба завершают карьеру.

Серджи Бускетс и Жорди Альба провели последний матч в карьере.

Испанцы приняли участие в финале Кубка МЛС и завоевали трофей в результате победы над «Ванкувер Уайткэпс» (3:1).

Оба футболиста ранее заявляли , что завершат карьеру по окончании сезона.

Бускетс завоевал 37 трофеев за время выступления за «Интер Майами », «Барселону» и сборную Испании . На счету Альбы 22 победы в различных турнирах.