Бускетс и Альба провели последний матч в карьере. С «Интер Майами» они выиграли финал Кубка МЛС
Бускетс и Альба завершают карьеру.
Серджи Бускетс и Жорди Альба провели последний матч в карьере.
Испанцы приняли участие в финале Кубка МЛС и завоевали трофей в результате победы над «Ванкувер Уайткэпс» (3:1).
Оба футболиста ранее заявляли, что завершат карьеру по окончании сезона.
Бускетс завоевал 37 трофеев за время выступления за «Интер Майами», «Барселону» и сборную Испании. На счету Альбы 22 победы в различных турнирах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
