«Ланс» лидирует в Лиге 1 с 34 очками после 15 туров. «ПСЖ» – второй с 33 баллами, у «Марселя» и «Лилля» по 29 очков, «Монако» – 7-й
«Ланс» продолжает лидировать в Лиге 1 после 15 туров.
«Ланс» после победы над «Нантом» (2:1) в выездном матче 15-го тура Лиги 1 продолжает лидировать в чемпионате с 34 очками.
«ПСЖ» сегодня разгромил «Ренн» (5:0), команда Луиса Энрике на 1 балл отстает от «Ланса» в таблице.
Третьим идет «Марсель» с 29 очками, у «Лилля» столько же. У идущего 5-м «Лиона» 24 балла и матч в запасе, в воскресенье команда Паулу Фонсеки встретится с «Лорьяном».
«Ренн» расположился на 6-й строчке с 24 очками, «Монако» занимает 7-е место, имея в активе 23 балла.
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1458 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости