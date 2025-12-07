«Ланс» лидирует в Лиге 1 с 34 очками после 15 туров. «ПСЖ» – второй с 33 баллами, у «Марселя» и «Лилля» по 29 очков, «Монако» – 7-й

«Ланс» продолжает лидировать в Лиге 1 после 15 туров.

«Ланс» после победы над «Нантом » (2:1) в выездном матче 15-го тура Лиги 1 продолжает лидировать в чемпионате с 34 очками.

«ПСЖ » сегодня разгромил «Ренн» (5:0), команда Луиса Энрике на 1 балл отстает от «Ланса » в таблице.

Третьим идет «Марсель » с 29 очками, у «Лилля » столько же. У идущего 5-м «Лиона » 24 балла и матч в запасе, в воскресенье команда Паулу Фонсеки встретится с «Лорьяном».

«Ренн » расположился на 6-й строчке с 24 очками, «Монако » занимает 7-е место, имея в активе 23 балла.