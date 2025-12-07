  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак о том, помирились ли они с Дзюбой: «Да я и не ругался ни с кем. Он не забил – значит, справились»
Семак о том, помирились ли они с Дзюбой: «Да я и не ругался ни с кем. Он не забил – значит, справились»

Семак о Дзюбе: Да я и не ругался ни с кем, чтобы мириться.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, помирились ли они с Артемом Дзюбой

Петербуржцы обыграли «Акрон» в 18-м туре Мир РПЛ со счетом 2:0. 

Год назад Артем Дзюба забил здесь, на «Газпром Арене» гол «Зениту». Как вы считаете, справились ли вы сегодня с ним? И позвольте задать вопрос, который ждут болельщики: удалось ли вам помириться с Артемом? Может быть, были какие-то попытки для этого?

– Да я и не ругался ни с кем, чтобы мириться. А что касается того, справились или нет – не забил, значит, справились. А когда забивает игрок, значит, не справляемся. Хотя остроты от него исходит достаточно много, и большая часть комбинаций, которые есть у «Акрона», конечно, строятся через Артема.

Он хорош в подыгрыше, хорош в верховых единоборствах, может сбросить мяч. Он умный игрок, и конечно, острота от него идет практически в любом матче. Это можно сказать и по статистике – если брать чемпионат, он лучший, если брать вместе с Кубком, там Беншимол больше забил, но в целом, конечно, учитывая статистические показатели, конечно, он важный игрок для команды. И сегодня острота шла. Да, были моменты, где мы проигрывали единоборства один в один, – сказал Семак. 

