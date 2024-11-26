Агент Сафонов о словах главы Самарской области про коррупцию и «Крылья»: «В Испании, Италии, Англии за такое клуб понижают в дивизионе. Это может быть большим репутационным ударом по РФС и РПЛ»
Вячеслав Федорищев сегодня рассказал о коррупции в судействе и о том, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам.
«Я удивлен такому заявлению. Не могу сказать, что все клубы РПЛ играют в «белых перчатках», тем более про клубы Первой и Второй лиги, но это на официальном уровне заявляет губернатор области. Что может ждать «Крылья»? В Испании, Италии, Англии за такое клуб понижают в дивизионе.
Это может быть большим репутационным ударом по РФС и РПЛ, а учитывая, что за судейство у нас отвечает иностранный специалист, возникают вопросы и к нему. В этой ситуации вопросов больше, чем ответов.
Здесь вопрос в том, может ли губернатор подтвердить свои слова. Он же это сказал не журналистам, а на публику. Здесь назад уже не свернуть, в такой ситуации нужно обращаться в Госдуму и правоохранительные органы.
Я не верю в то, что все клубы РПЛ ведут себя честно, но вопрос в том, может ли губернатор Самарской области назвать список.
Даже вспоминая последний матч «Крыльев» против «Ахмата» – там судейство было не в пользу самарцев. Здесь нужно разбираться через Департамент защиты игры РФС и другие органы.
Тем более «Крылья Советов», как и большинство клубов РПЛ, это бюджетная организация», – сказал агент Константина Тюкавина.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий