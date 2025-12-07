Салах о ситуации в «Ливерпуле»: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?»

Салах о «Ливерпуле»: почему все должно закончиться именно так?.

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что ему больно от отношения клуба.

Египтянин провел весь матч против «Лидса» (3:3) на скамейке. Предыдущие две игры он тоже начинал в запасе.

«Я не смирюсь с этой ситуацией. Простите, я люблю Холанда, [но я] – лучший бомбардир АПЛ из действующих игроков, стильно выиграл чемпионат.

Конечно, мне больно. С учетом того, что я сделал, мне больно. Я хорошо знаю клуб, я здесь уже много лет. Завтра Каррагер будет меня критиковать – это нормально.

Я столько сделал для этого клуба. Я так люблю болельщиков, я люблю клуб, но не знаю, что будет дальше.

С тех пор, как я пришел в АПЛ, я забиваю больше всех в этом поколении. Не думаю, что кто-то забивал больше. Когда-то Кейн не забивал 10 матчей подряд. Ну, может, забил один или два. Все медиа писали: «Харри точно забьет». А сейчас пишут: «Мо должен сидеть в запасе».

Я не знаю, хочет ли кто-то, чтобы я ушел из клуба. Не приписывайте мне эти слова, пожалуйста. Просто ощущение таково. Я спрашивал, но не увидел объяснений. Я знал, что не буду играть. Просто принял это и проглотил. Арне знает, что я чувствую.

Я никогда не буду жалеть о переходе в этот клуб. Я думал, что подпишу контракт и закончу здесь карьеру. Но теперь все пошло не по плану.

Я не понимаю, почему все должно закончиться именно так? Пять месяцев назад я брал награды, зачем теперь двигаться в этом направлении? Все в команде не в той форме, но защищаться приходится именно мне.

Я не чувствую, что партнеры меня подвели. Парни знают, как сильно я их люблю и как сильно их поддерживаю», – сказал Салах.

