«Интер Майами» впервые выиграл Кубок МЛС – это третий трофей в истории клуба. До Месси титулов не было

«Интер Майами» – чемпион МЛС.

«Интер Майами » впервые завоевал Кубок МЛС.

В финале клуб, за который выступает Лионель Месси , обыграл «Ванкувер » со счетом 3:1.

Это третий трофей в истории «Майами». Клуб также брал Кубок лиг (2023) и Supporters’ Shield (2024) – трофей, присуждаемый победителю регулярного чемпионата МЛС.

Все титулы были выиграны после перехода Месси летом 2023-го.