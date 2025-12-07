«Интер Майами» впервые выиграл Кубок МЛС – это третий трофей в истории клуба. До Месси титулов не было
«Интер Майами» – чемпион МЛС.
«Интер Майами» впервые завоевал Кубок МЛС.
В финале клуб, за который выступает Лионель Месси, обыграл «Ванкувер» со счетом 3:1.
Это третий трофей в истории «Майами». Клуб также брал Кубок лиг (2023) и Supporters’ Shield (2024) – трофей, присуждаемый победителю регулярного чемпионата МЛС.
Все титулы были выиграны после перехода Месси летом 2023-го.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
