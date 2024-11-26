«Такого еще не было», «Люди должны сесть». Реакция нашего спорта на слова о коррупции «Крыльев»

РПЛ и РФС – за расследование.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал , что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе». Вот главные реакции на данный момент.

«Необходимо рассматривать со всей серьезностью». Заявления РФС и РПЛ

Первым отреагировал президент РПЛ Александр Алаев: «Российская Премьер-лига разделяет позицию нетерпимости к любым видам коррупции – заявление необходимо рассматривать со всей серьезностью . Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола.

Вместе с тем лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд предложений для повышения эффективности и прозрачности – на протяжении последних лет мы последовательно выступаем за прозрачность работы судейского корпуса и его информационную открытость».

Российский футбольный союз готов содействовать: «Последовательно выступаем за соблюдение правил честной игры. Об этом свидетельствует первое уголовное дело в истории России о договорных матчах, которое еще в 2022-м привело к наказанию и отстранению нескольких арбитров и футбольных функционеров.

Мы находимся в контакте с руководством Самарской области . Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбах предоставления финансирования на коррупционные цели – повод для обращения в правоохранительные органы. И РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины».

Комментарий генсека РФС Максима Митрофанова: «Если государственные служащие, руководители регионов делают такие заявления на заседании Комиссии Госсовета по спорту, это значит, что они обладают достоверной информацией. Упомянутые десять клубов РПЛ – не частный случай, а настоящий системный кризис. Можете быть уверены, что РФС обсудит с органами власти и акционерами клубов полученную информацию, а также окажет максимальное содействие правоохранительным органам в проведении объективного расследования».

«Преклоняю голову перед Федорищевым». Другие реакции в мире нашего спорта

Заявление вызвало резонанс, многие отреагировали.

● Президент «Оренбурга» Василий Еремякин для «Матч ТВ» : «Я преклоняю голову перед Федорищевым за то, что он очень профессионально как государственный чиновник обозначил эту тему. Есть органы управления футболом. После такого заявления они не могут не отреагировать, и какие‑то меры, безусловно, будут приняты. Еще раз скажу, что поддерживаю высказывание и напоминаю, что «Оренбург» выступает за честное судейство и игру».

● Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в интервью «Матч ТВ» : «Это сказал губернатор, мы не можем этому не доверять, значит, есть факты и документы. Но у нас есть интервью Павла Каманцева, который сказал, что они победили коррупцию в судействе. Это вопрос к нему. Есть департамент защиты игры и правоохранительные органы. Звонок плохой в первую очередь для «Крыльев». Если подтвердится, нужно будет применять санкции к клубу и к арбитрам, которые судили их матчи. Сказать, правда или нет, не могу, но такого действительно еще не было в нашем футболе».

● Депутат Дмитрий Свищев для «СЭ» : «Это достаточно серьезное обвинение. И поэтому губернатор Самарской области должен в обязательном порядке обратиться в правоохранительные органы. Это серьезное обвинение не должно остаться без внимания. Губернатору нужно разобраться не только с судейским корпусом, но и с клубом, что договаривался о возможных взятках. Если об этом говорят, то настало время разобраться»

● Депутат Светлана Журова для «РБ Спорт» : «Этим должны заняться правоохранительные органы. В первую очередь сам РФС должен начать расследование. Они должны быть заинтересованы в чистоте российского футбола! Арбитры не с неба упали, а аккредитованы в федерации. Посмотрим, хватит ли у кого-то смелости это сделать. Одно дело сказать, а другое – довести дело до конца. Говорить все горазды. Уже слышала это не один раз, но все заканчивалось на разговорах».

● Депутат Ирина Роднина не понимает, почему Федорищев молчал: «Обвинения работают, когда есть доказательства. Почему губернатор два месяца молчал – если есть доказательства? За дачу ложных показаний тоже есть наказание. Теперь правоохранительным органам предстоит большая работа», – интервью Metaratings .

● Комментатор Дмитрий Губерниев , «Матч ТВ» : «Если так, разбираться должны правоохранительные органы и кое‑кто должен сидеть на скамье подсудимых. Как мы видим, государство ведет последовательную борьбу с коррупцией. Раз такой факт всплыл, люди должны сесть – и те, кто давал, и те, кто брал».

● Комментатор Константин Генич в своем телеграм-канале : «Хренасе». А что еще скажешь?

● Комментатор Денис Казанский тоже отреагировал : «Дело серьезное, требует расследования. Самого громкого за всю историю игры в нашей стране. Есть человек, который пришел к Федорищеву, попросил найти этот долг – и он знает назначения платежа. Дальше – вперед. В органы. Это не то, что наводка. Куда больше. <...> «Крылья» – все, получается? Увольнения внутри клуба – гомеопатия. А еще 10 клубов. Значит 10 губернаторов. 10 заявлений. Потенциально. И другая другая РПЛ. Или нет?»

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Павел Бедняков