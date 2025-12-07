Салах интересен «Аль-Хилалю» и другим саудовским клубам

Мохамед Салах интересен «Аль-Хилалю» и другим клубам из Саудовской Аравии.

По информации BBC, клубы из Саудовской Аравии по-прежнему проявляют интерес к нападающему «Ливерпуля » Мохамеду Салаху , который этой весной подписал новый двухлетний контракт.

Сообщается, что «Аль-Хилаль » под руководством Симоне Индзаги входит в число команд, проявляющих наибольший интерес к египетскому нападающему.

💣 Салах раскритиковал «Ливерпуль»: «Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки – не знаю, что дальше»