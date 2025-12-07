Салах интересен «Аль-Хилалю» и другим саудовским клубам
Мохамед Салах интересен «Аль-Хилалю» и другим клубам из Саудовской Аравии.
По информации BBC, клубы из Саудовской Аравии по-прежнему проявляют интерес к нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, который этой весной подписал новый двухлетний контракт.
Сообщается, что «Аль-Хилаль» под руководством Симоне Индзаги входит в число команд, проявляющих наибольший интерес к египетскому нападающему.
💣 Салах раскритиковал «Ливерпуль»: «Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки – не знаю, что дальше»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC
