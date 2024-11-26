Депутат Роднина о коррупции в судействе: «Почему губернатор два месяца молчал? За дачу ложных показаний тоже есть наказание»

Ирина Роднина прокомментировала слова губернатора Самарской области.

Вячеслав Федорищев рассказал , что «Крылья Советов » должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

«Обвинения работают тогда, когда есть доказательства. Почему губернатор два месяца молчал, если есть доказательства? За дачу ложных показаний тоже есть наказание.

Теперь правоохранительным органам предстоит большая работа», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.

Глава Самарской области отстранил руководство «Крыльев» из-за взяток судьям, спортивный директор уволен. Федорищев не обращался в органы, но проинформировал министра спорта Дегтярева