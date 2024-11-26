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Депутат Роднина о коррупции в судействе: «Почему губернатор два месяца молчал? За дачу ложных показаний тоже есть наказание»

Ирина Роднина прокомментировала слова губернатора Самарской области.

Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

«Обвинения работают тогда, когда есть доказательства. Почему губернатор два месяца молчал, если есть доказательства? За дачу ложных показаний тоже есть наказание.

Теперь правоохранительным органам предстоит большая работа», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы. 

Глава Самарской области отстранил руководство «Крыльев» из-за взяток судьям, спортивный директор уволен. Федорищев не обращался в органы, но проинформировал министра спорта Дегтярева

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoКрылья Советов
logoИрина Роднина
logoпремьер-лига Россия
Вячеслав Федорищев
logoсудьи
Государственная дума
Политика
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