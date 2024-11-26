Лапочкин о словах губернатора Самарской области о коррупции в судействе: «Если подтвердится, нужно применить санкции к «Крыльям» и арбитрам, судившим их матчи»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
«Действительно, очень громко сказано. Нужно понимать, что это сказал губернатор, мы не можем этому не доверять, значит, у него есть факты и документы. Но при этом у нас есть интервью Павла Каманцева (председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС – Спортс”), который сказал, что они победили коррупцию в судействе. Это вопрос к нему.
Плюс, есть департамент защиты игры и правоохранительные органы. Звонок плохой в первую очередь для «Крыльев». Если все подтвердится, нужно будет применять санкции к клубу и арбитрам, которые судили их матчи.
Сказать, правда это или нет, не могу, но такого действительно еще не было в нашем футболе», – сказал бывший арбитр ФИФА.
Глава Самарской области о коррупции в судействе: «Система существует, но нет фактов, подтверждающих это. Разговоры составлены так, чтобы нельзя было обратиться в органы»
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