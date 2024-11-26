«Оренбург» за честное судейство и игру. Федорищев как государственный чиновник профессионально обозначил тему». Президент оренбуржцев о словах губернатора Самарской области
Президент «Оренбурга» высказался о скандале вокруг «Крыльев Советов» и судей .
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
– Я преклоняю голову перед Федорищевым за то, что он очень профессионально как государственный чиновник обозначил эту тему.
– Ждет ли российский футбол громкий скандал, расследование?
– Есть органы управления футболом. После такого заявления они не могут не отреагировать, и какие‑то меры, безусловно, будут приняты.
Еще раз хочу сказать, что поддерживаю высказывание губернатора и напоминаю, что футбольный клуб «Оренбург» выступает за честное судейство и игру, – сказал Василий Еремякин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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