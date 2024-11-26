«Оренбург» за честное судейство и игру. Федорищев как государственный чиновник профессионально обозначил тему». Президент оренбуржцев о словах губернатора Самарской области

Президент «Оренбурга» высказался о скандале вокруг «Крыльев Советов» и судей .

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал , что «Крылья Советов » должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

– Я преклоняю голову перед Федорищевым за то, что он очень профессионально как государственный чиновник обозначил эту тему.

– Ждет ли российский футбол громкий скандал, расследование?

– Есть органы управления футболом. После такого заявления они не могут не отреагировать, и какие‑то меры, безусловно, будут приняты.

Еще раз хочу сказать, что поддерживаю высказывание губернатора и напоминаю, что футбольный клуб «Оренбург » выступает за честное судейство и игру, – сказал Василий Еремякин .