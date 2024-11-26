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  • «Оренбург» за честное судейство и игру. Федорищев как государственный чиновник профессионально обозначил тему». Президент оренбуржцев о словах губернатора Самарской области
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«Оренбург» за честное судейство и игру. Федорищев как государственный чиновник профессионально обозначил тему». Президент оренбуржцев о словах губернатора Самарской области

Президент «Оренбурга» высказался о скандале вокруг «Крыльев Советов» и судей .

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

– Я преклоняю голову перед Федорищевым за то, что он очень профессионально как государственный чиновник обозначил эту тему.

Ждет ли российский футбол громкий скандал, расследование?

– Есть органы управления футболом. После такого заявления они не могут не отреагировать, и какие‑то меры, безусловно, будут приняты.

Еще раз хочу сказать, что поддерживаю высказывание губернатора и напоминаю, что футбольный клуб «Оренбург» выступает за честное судейство и игру, – сказал Василий Еремякин.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoКрылья Советов
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
Василий Еремякин
Вячеслав Федорищев
logoОренбург
logoсудьи
Политика
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