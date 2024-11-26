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Депутат Свищев о коррупции в судействе: «Губернатор Самарской области должен обратиться в правоохранительные органы. Разбираться надо не только с арбитрами, но и с клубом»

Дмитрий Свищев отреагировал на заявления о коррупции в российском судействе.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

«Это достаточно серьезное обвинение. И поэтому губернатор Самарской области должен в обязательном порядке обратиться в правоохранительные органы. Это серьезное обвинение не должно остаться без внимания.

Также губернатору нужно разобраться не только с судейским корпусом, но и с клубом, который договаривался о возможных взятках. Если об этом говорят, то настало время разобраться», – сказал депутат Государственной думы.

Глава Самарской области о коррупции в судействе: «Система существует, но нет фактов, подтверждающих это. Разговоры составлены так, чтобы нельзя было обратиться в органы»

РФС о словах губернатора Самарской области про коррупцию в судействе: «Это повод для обращения в правоохранительные органы. Готовы оказать содействие следствию для установления истины»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКрылья Советов
Вячеслав Федорищев
Политика
logoСпорт-Экспресс
logoДмитрий Свищев
Государственная дума
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