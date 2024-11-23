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  • Корнеев об Угальде: «Когда забивал третий, он прикурил, стряхнул в пепельницу и еще свечу над Лантратовым сделал»
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Корнеев об Угальде: «Когда забивал третий, он прикурил, стряхнул в пепельницу и еще свечу над Лантратовым сделал»

Игорь Корнеев раскритиковал оборону «Локомотива» в матче со «Спартаком» (2:5).

Форвард красно-белых Манфред Угальде сделал покер и отдал голевую передачу.

«До первого гола игра была достаточно плотной. Первый гол – это, совершенно очевидно, грубейшая ошибка Лантратова. «Локомотив» слишком высоко играл линией Монтес – Ньямси. Как только начиналась быстрота и забегания за спину защитника, ни один из них не разобрался, кто кому что передает. Настолько проходной двор, что «Спартак» вообще мог забивать сколько угодно в этой игре. Когда Угальде забивал третий гол, он прикурил, стряхнул в пепельницу и еще свечу над Лантратовым сделал.

Четвертый гол «Спартака» – Монтес пытался сделать офсайд, он не прошел. Потому что он не может добежать. «Локомотив» с этими двумя защитниками – это не та команда, которая может так высоко играть. Особенно со «Спартаком», если они ловят кураж.

С Батраковым сегодня играли персонально. Плюс «Локомотив» был абсолютно беззуб, пока Пиняева не выпустили», – сказал бывший полузащитник сборной России.

«Угальде только и забивает, что командам из нижней части таблицы. Бонгонда был лучшим против «Акрона». Корнеев об игроках «Спартака»

Корнеев о Тюкавине и Угальде: «Они находятся на разных планетах. Константин просто в космосе по сравнению с Манфредом, он обладает топовыми характеристиками»

«Угальде не убедил. Слышу – он классно прессингует. Заболотный тоже классно это делает, но его не покупали за 15 млн евро». Корнеев о форварде «Спартака»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoСесар Монтес
logoЖерзино Ньямси
logoЛокомотив
logoИлья Лантратов
logoМанфред Угальде
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Корнеев
logoМатч ТВ
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