Корнеев о Тюкавине и Угальде: «Они находятся на разных планетах. Константин просто в космосе по сравнению с Манфредом, он обладает топовыми характеристиками»

Игорь Корнеев сравнил уровень Константина Тюкавина и Манфреда Угальде.

В воскресенье «Динамо » и «Спартак » сыграли вничью (2:2) в матче 9-го тура Мир РПЛ . В этой встрече Угальде забил один гол, а Тюкавин сделал дубль.

«Тюкавин обладает всеми топовыми характеристиками, он может изменить ход матча, а Угальде – игрок момента, и сегодня он с пары рикошетов и забил. Тюкавин и Угальде находятся на разных планетах, Константин просто в космосе по сравнению с Манфредом», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.