Корнеев о Тюкавине и Угальде: «Они находятся на разных планетах. Константин просто в космосе по сравнению с Манфредом, он обладает топовыми характеристиками»
Игорь Корнеев сравнил уровень Константина Тюкавина и Манфреда Угальде.
В воскресенье «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью (2:2) в матче 9-го тура Мир РПЛ. В этой встрече Угальде забил один гол, а Тюкавин сделал дубль.
«Тюкавин обладает всеми топовыми характеристиками, он может изменить ход матча, а Угальде – игрок момента, и сегодня он с пары рикошетов и забил. Тюкавин и Угальде находятся на разных планетах, Константин просто в космосе по сравнению с Манфредом», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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