Угальде о покере «Локомотиву»: «Благодарен Богу и партнерам по команде. Я работаю, чтобы приносить пользу. Если стану лучшим бомбардиром РПЛ – прекрасно»
Нападающий «Спартака» забил 4 гола железнодорожникам в 16-м туре Мир РПЛ (5:2).
– Это мой первый покер. Счастлив, благодарен Богу и партнерам по команде, благодаря которым забил четыре гола.
– За счет чего «Спартак» победил?
– Думаю, тактически показали хороший матч, знали, что делать, как прессинговать, выигрывать пространство. Нам все удалось.
– В эпизоде с первым голом была ошибка Ильи Лантратова или вы грамотно накрыли соперника?
– Если не прессинговать, то не забьешь (смеется). Я понял, что нужно прессинговать, так как это был план на игру. Тренер сказал, что нужно оказывать давление. Мне показалось, что вратарь меня не видел, и я принял такое решение.
– Ставите ли вы себе цель стать лучшим бомбардиром РПЛ?
– Не знаю. Я работаю для того, чтобы забивать, но главное – приносить пользу. Если стану лучшим бомбардиром – это прекрасно.
– Как пережить тяжелый перелет из сборной, выйти и забить четыре?
– Я хорошо поспал в самолете. После перелета у нас были вечерние тренировки, поэтому мне удалось еще поспать. Также у меня было правильное питание. Но, если честно, сейчас очень хочется спать.
– Чем питались?
– У меня простая диета: рис, салаты и протеин в виде курицы или рыбы. Все очень просто, – сказал Угальде.
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