Манфред Угальде прокомментировал свой покер в матче с «Локомотивом».

Нападающий «Спартака » забил 4 гола железнодорожникам в 16-м туре Мир РПЛ (5:2).

– Это мой первый покер. Счастлив, благодарен Богу и партнерам по команде, благодаря которым забил четыре гола.

– За счет чего «Спартак» победил?

– Думаю, тактически показали хороший матч, знали, что делать, как прессинговать, выигрывать пространство. Нам все удалось.

– В эпизоде с первым голом была ошибка Ильи Лантратова или вы грамотно накрыли соперника?

– Если не прессинговать, то не забьешь (смеется). Я понял, что нужно прессинговать, так как это был план на игру. Тренер сказал, что нужно оказывать давление. Мне показалось, что вратарь меня не видел, и я принял такое решение.

– Ставите ли вы себе цель стать лучшим бомбардиром РПЛ?

– Не знаю. Я работаю для того, чтобы забивать, но главное – приносить пользу. Если стану лучшим бомбардиром – это прекрасно.

– Как пережить тяжелый перелет из сборной, выйти и забить четыре?

– Я хорошо поспал в самолете. После перелета у нас были вечерние тренировки, поэтому мне удалось еще поспать. Также у меня было правильное питание. Но, если честно, сейчас очень хочется спать.

– Чем питались?

– У меня простая диета: рис, салаты и протеин в виде курицы или рыбы. Все очень просто, – сказал Угальде .