«Угальде не убедил. Слышу – он классно прессингует. Заболотный тоже классно это делает, но его не покупали за 15 млн евро». Корнеев о форварде «Спартака»

Игорь Корнеев скептически отозвался об игре Манфреда Угальде.

Форвард, купленный « » у «Твенте» за 15 млн евро, забил 1 гол в 7 матчах за красно-белых.

– не впечатляет?

– Это неплохой игрок, но точно не за 15 миллионов, за которые его купили. Он меня не убедил.

В каком матче из сыгранных он делал разницу? Где, кроме матча с «Зенитом», он или забил, или отдал? Есть некоторые качества – голевое чутье, и если ему дать несколько секунд, может пробить и отдать. Но я говорю об игроках уровня , которому эти секунды не нужны. Промес сам нарисует момент. Угальде – нет.

Я пытаюсь донести мысль о том, что если ты платишь 15 миллионов евро за игрока в , то этот игрок должен сам решать все вопросы. Мы видели Лигу чемпионов, где голы приходили из ниоткуда, из-за класса футболистов. Понятно, что мы говорим о футболистах ценового диапазона 60-70 миллионов, но если ты для РПЛ покупаешь исполнителя за 15 миллионов, он должен делать разницу.

А я слышу – Угальде классно прессингует. Заболотный тоже классно это делает, но не покупали за 15 млн евро, – сказал бывший футболист и директор «Зенита» .