«Угальде не убедил. Слышу – он классно прессингует. Заболотный тоже классно это делает, но его не покупали за 15 млн евро». Корнеев о форварде «Спартака»
Игорь Корнеев скептически отозвался об игре Манфреда Угальде.
Форвард, купленный «Спартаком» у «Твенте» за 15 млн евро, забил 1 гол в 7 матчах за красно-белых.
– Угальде не впечатляет?
– Это неплохой игрок, но точно не за 15 миллионов, за которые его купили. Он меня не убедил.
В каком матче из сыгранных он делал разницу? Где, кроме матча с «Зенитом», он или забил, или отдал? Есть некоторые качества – голевое чутье, и если ему дать несколько секунд, может пробить и отдать. Но я говорю об игроках уровня Промеса, которому эти секунды не нужны. Промес сам нарисует момент. Угальде – нет.
Я пытаюсь донести мысль о том, что если ты платишь 15 миллионов евро за игрока в РПЛ, то этот игрок должен сам решать все вопросы. Мы видели Лигу чемпионов, где голы приходили из ниоткуда, из-за класса футболистов. Понятно, что мы говорим о футболистах ценового диапазона 60-70 миллионов, но если ты для РПЛ покупаешь исполнителя за 15 миллионов, он должен делать разницу.
А я слышу – Угальде классно прессингует. Заболотный тоже классно это делает, но Антона не покупали за 15 млн евро, – сказал бывший футболист ЦСКА и директор «Зенита» Корнеев.
Во-вторых, это за 50% прав
В-третьих , до матча с днищем максименкой что он показал?
В-четвёртых, все настоящие таланты в его возрасте раскуплены Мадридом и другими грандами. Педро , видимо, не из их числа. Как вариант - это его травматичность
В Краснодаре он уже тыква снова