«Угальде не убедил. Слышу – он классно прессингует. Заболотный тоже классно это делает, но его не покупали за 15 млн евро». Корнеев о форварде «Спартака»

Теги Спартак ЦСКА Игорь Корнеев премьер-лига Россия Антон Заболотный Квинси Промес Манфред Угальде деньги Футбол

Игорь Корнеев скептически отозвался об игре Манфреда Угальде.

Форвард, купленный «Спартаком» у «Твенте» за 15 млн евро, забил 1 гол в 7 матчах за красно-белых.

Угальде не впечатляет?

– Это неплохой игрок, но точно не за 15 миллионов, за которые его купили. Он меня не убедил.

В каком матче из сыгранных он делал разницу? Где, кроме матча с «Зенитом», он или забил, или отдал? Есть некоторые качества – голевое чутье, и если ему дать несколько секунд, может пробить и отдать. Но я говорю об игроках уровня Промеса, которому эти секунды не нужны. Промес сам нарисует момент. Угальде – нет.

Я пытаюсь донести мысль о том, что если ты платишь 15 миллионов евро за игрока в РПЛ, то этот игрок должен сам решать все вопросы. Мы видели Лигу чемпионов, где голы приходили из ниоткуда, из-за класса футболистов. Понятно, что мы говорим о футболистах ценового диапазона 60-70 миллионов, но если ты для РПЛ покупаешь исполнителя за 15 миллионов, он должен делать разницу.

А я слышу – Угальде классно прессингует. Заболотный тоже классно это делает, но Антона не покупали за 15 млн евро, – сказал бывший футболист ЦСКА и директор «Зенита» Корнеев.

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33 комментария
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Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
Ты как телефон мимо санитаров пронёс?
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+38
Проблема не в Угальде, а в Спартаке. В команде, где отлажена игра, он был бы хорош. Ну и ценник - это не его вина тоже.
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Корнеев, который привез Семину Портнягина.
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+18
Когда наши заграницей не могут адаптироваться, эксперты про это молчат или говорят что нужно время, а тут хотят чтобы сходу заиграл, даже 10 матчей не провел в чемпионате, причем в команде где вообще игры нет от слово совсем.
+12
-3
+9
Ответ Ilya Chistyakov
Ты как телефон мимо санитаров пронёс?
Вариантов немного )
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0
+4
тут вся команда играет как кусок кала слипшегося, в такой бы и мбаппе бы не тащил
+5
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Не вина Угальде,что его купили за 13+2 млн.Артур у нас тоже пока не играет на 15,хотя и с Краснодаром принес победу и с КС спас очки.
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Поставьте рядом с Угальде Промеса и они забьют и отдадут больше всех в РПЛ
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Дайте вы парню адаптироваться !
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Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
Не верю, что люди такое на серьезных щщах пишут
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А мне показалось, что Угальде очень даже хорош. Думаю, что если избежит серьезных травм, то в следующем сезоне начнет прилично забивать.
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Весь Спартак жутко выглядит. Угальде ещё светлое пятно по фоне большинства. Корнееву лишь бы самоутвердиться.
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В разобранной команде , где нет игры и желания футболистов играть в свою любимую игру , разумеется , никто не заиграет . Игрокам важно знать - в какой футбол им играть . И этот футбол надо тренировать и доводить до совершенства . А когда нет взаимодействия между линиями и игроками , когда нет понимания игроков между собой , то о чём здесь можно говорить ? Да , и ещё . Нужен спокойный и рабочий микроклимат в команде , без дрязг и разборок , а когда за пределами стадиона бардак , то он перекидывается и на футбольное поле .
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У парня есть желание играть,партнеры поддержат, будет видно,сколько он стоит.
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Уголёк хорош.И пресинг и техника и желание
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Не Угальде виноват, что его оценивает Корнеев.
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Ответ Дима
Корнеев, который привез Семину Портнягина.
У каждого свой.. привоз)
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Некоторые клубы покупают и дороже, но игроки не делают разницу...Игрок даже полный сезон пока не сыграл.
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в нынешнем Спартаке никто не прогрессирует, все только деградируют. Притащи сюда сегодня Месси, и он через пару недель сдуется. Так что вопросы не к Угальде.
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Потом эти же эксперты про захаряна, мол новая страна, адаптация, он себя ещё ого-го покажет, а вот угальде всё, везите другого.... Вся команда не прёт, но они уже угальде хоронят
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Сейчас разыграется, вот Хейлунда тоже купили за большие деньги, сначала он не впечатлял, а потом понеслось, стал забивать голы один за другим. Время нужно давать, время.
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Ответ Ilya Chistyakov
Ты как телефон мимо санитаров пронёс?
Это нейросеть всех пропагандистов Кремля) её решили опробовать)
+5
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надо было за 30 брать, там точно бы разницу делал
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Ответ Роман Буянов
Не верю, что люди такое на серьезных щщах пишут
Это брат Алешки Терминатора
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Ответ Роман Буянов
Зато Педро, которого вы купили за 9, играет на 20+ по первым ощущениям)
Во-первых, там много больше 9 млн. Д

Во-вторых, это за 50% прав

В-третьих , до матча с днищем максименкой что он показал?

В-четвёртых, все настоящие таланты в его возрасте раскуплены Мадридом и другими грандами. Педро , видимо, не из их числа. Как вариант - это его травматичность

В Краснодаре он уже тыква снова
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Ответ Wiley Fox
Во-первых, там много больше 9 млн. Д Во-вторых, это за 50% прав В-третьих , до матча с днищем максименкой что он показал? В-четвёртых, все настоящие таланты в его возрасте раскуплены Мадридом и другими грандами. Педро , видимо, не из их числа. Как вариант - это его травматичность В Краснодаре он уже тыква снова
Спасибо за ликбез)
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