Маркиньос считает, что «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку после победы над «Локомотивом»: «У нас хорошая команда, поэтому да. Станкович – наш лидер, он ведет нас вперед»
Маркиньос высказался о победе «Спартака» на «Локомотивом» (5:2).
– Очень счастливы, что победили, хорошо играли. Надо продолжать в том же духе, так должен играть «Спартак».
– Считаешь ли ты, что вы вернулись в чемпионскую гонку?
– У нас команда хороших футболистов, поэтому да.
– За счет чего получилось забить два быстрых гола?
– Это концентрация, вы видели, что мы старались быстрее забить и довели дело до победы.
– Как‑то погода повлияла (снегопад — прим.)?
– Для меня это первый подобный опыт.
– Гуарирапу удивляет чистота в России, а тебя?
– Мне все нравится, чистый город.
– Как поздравили Угальде в раздевалке?
– Угальде – большой игрок, он удивит еще в этом сезоне.
– Можешь выделить кого‑то в «Спартаке»?
– Главный тренер – наш лидер, он ведет нас вперед, – сказал вингер «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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