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Маркиньос считает, что «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку после победы над «Локомотивом»: «У нас хорошая команда, поэтому да. Станкович – наш лидер, он ведет нас вперед»

Маркиньос высказался о победе «Спартака» на «Локомотивом» (5:2).

– Очень счастливы, что победили, хорошо играли. Надо продолжать в том же духе, так должен играть «Спартак».

Считаешь ли ты, что вы вернулись в чемпионскую гонку?

– У нас команда хороших футболистов, поэтому да.

За счет чего получилось забить два быстрых гола?

– Это концентрация, вы видели, что мы старались быстрее забить и довели дело до победы.

Как‑то погода повлияла (снегопад — прим.)?

– Для меня это первый подобный опыт.

Гуарирапу удивляет чистота в России, а тебя?

– Мне все нравится, чистый город.

Как поздравили Угальде в раздевалке?

– Угальде – большой игрок, он удивит еще в этом сезоне.

Можешь выделить кого‑то в «Спартаке»?

– Главный тренер – наш лидер, он ведет нас вперед, – сказал вингер «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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