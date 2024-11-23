Маркиньос считает, что «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку после победы над «Локомотивом»: «У нас хорошая команда, поэтому да. Станкович – наш лидер, он ведет нас вперед»

Маркиньос высказался о победе «Спартака» на «Локомотивом» (5:2).

– Очень счастливы, что победили, хорошо играли. Надо продолжать в том же духе, так должен играть «Спартак».

– Считаешь ли ты, что вы вернулись в чемпионскую гонку?

– У нас команда хороших футболистов, поэтому да.

– За счет чего получилось забить два быстрых гола?

– Это концентрация, вы видели, что мы старались быстрее забить и довели дело до победы.

– Как‑то погода повлияла (снегопад — прим.)?

– Для меня это первый подобный опыт.

– Гуарирапу удивляет чистота в России, а тебя?

– Мне все нравится, чистый город.

– Как поздравили Угальде в раздевалке?

– Угальде – большой игрок, он удивит еще в этом сезоне.

– Можешь выделить кого‑то в «Спартаке»?

– Главный тренер – наш лидер, он ведет нас вперед, – сказал вингер «Спартака ».