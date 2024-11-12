«Угальде только и забивает, что командам из нижней части таблицы. Бонгонда был лучшим против «Акрона». Корнеев об игроках «Спартака» 

Игорь Корнеев высказался о результативности Манфреда Угальде.

В 15 матчах сезона Мир РПЛ на счету форварда «Спартака » 8 голов. В воскресной игре с «Акроном» (4:0) он сделал дубль.

«Угальде только и забивает, что командам, которые идут в нижней части турнирной таблицы.

По мне, Бонгонда был лучшим (сделал дубль в матче с «Акроном » – Спортс”). Мы видим, насколько человек функционален в последние игры, в матче [с «Акроном»] тоже. Он был опасен постоянно. Да, Мартинс сильно отыграл, Барко очень хорош был», — сказал экс-игрок сборной России.