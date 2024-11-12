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  • «Угальде только и забивает, что командам из нижней части таблицы. Бонгонда был лучшим против «Акрона». Корнеев об игроках «Спартака» 
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«Угальде только и забивает, что командам из нижней части таблицы. Бонгонда был лучшим против «Акрона». Корнеев об игроках «Спартака» 

Игорь Корнеев высказался о результативности Манфреда Угальде.

В 15 матчах сезона Мир РПЛ на счету форварда «Спартака» 8 голов. В воскресной игре с «Акроном» (4:0) он сделал дубль.

«Угальде только и забивает, что командам, которые идут в нижней части турнирной таблицы. 

По мне, Бонгонда был лучшим (сделал дубль в матче с «Акроном» – Спортс”). Мы видим, насколько человек функционален в последние игры, в матче [с «Акроном»] тоже. Он был опасен постоянно. Да, Мартинс сильно отыграл, Барко очень хорош был», — сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoИгорь Корнеев
logoпремьер-лига Россия
logoТео Бонгонда
logoМанфред Угальде
logoАкрон
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