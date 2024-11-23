Манфред Угальде не следит за статистикой Александра Соболева.

«Спартак» разгромил «Локомотив» в 16-м туре Мир ПЛ со счетом 5:2. Угальде забил 4 гола и отдал голевую передачу в этом матче.

У форварда «Зенита » Соболева нет голов за 9 матчей в составе петербуржцев в РПЛ .

– Ваша статистика за один матч лучше чем у Соболева. Следите за ним?

– Не слежу. Сосредоточен на себе и игре нашей команды.

Когда буду говорить по-русски? Тяжело. Пару слов на русском? Вперед, «Спартак»! – сказал нападающий «Спартака ».