Угальде не следит за статистикой Соболева: «Сосредоточен на себе и игре «Спартака»
Манфред Угальде не следит за статистикой Александра Соболева.
«Спартак» разгромил «Локомотив» в 16-м туре Мир ПЛ со счетом 5:2. Угальде забил 4 гола и отдал голевую передачу в этом матче.
У форварда «Зенита» Соболева нет голов за 9 матчей в составе петербуржцев в РПЛ.
– Ваша статистика за один матч лучше чем у Соболева. Следите за ним?
– Не слежу. Сосредоточен на себе и игре нашей команды.
Когда буду говорить по-русски? Тяжело. Пару слов на русском? Вперед, «Спартак»! – сказал нападающий «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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