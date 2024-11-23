Бояринцев об алкоголе: «Помню много курящих, пьющих футболистов – им это не мешало. Слесарь же все это может? Как только начинает мешать – надо заканчивать»
Ранее полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заявил, что может позволить себе выпить литр пива после матчей.
«Одно и то же все муссируется, ничего такого в этом нет.
Я работал с тренерами-легионерами в «Спартаке». Тот же Лаудруп позволял два бокала пива или вина после тренировок, не было проблем, разрешал спокойно. А у нас старая советская школа, все за голову хватаются.
У всех все было, ничего страшного. Все надо делать вовремя и по месту, а так ничего такого от двух бокалов не будет.
Каждый выбирает свой путь: кому-то это мешает, кому-то – нет. Я помню много футболистов, которые курили, видел и пьющих футболистов, и им это не мешало. Каждому свое, все взрослые люди.
Слесарь же все это может? Как только это начинает мешать – надо заканчивать», – заявил бывший игрок «Спартака» и главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев.
Карпин о пиве: «Оно лучше колы – это хотя бы не химия. Две кружки по 0,5 – ничего страшного, но вода лучше»
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