Поле на стадионе «Спартака» накрыли перед игрой с «Локо», чтобы уберечь газон в снегопад
Поле на стадионе «Спартака» перед игрой с «Локомотивом» накрыли.
«По нашей информации, поле перед игрой успели накрыть. Это должно помочь подготовить его к стартовому свистку», – сказала ведущая «Матч ТВ» Ольга Васюкова.
В Москве в субботу сильный снегопад. Согласно прогнозу погоды, выпадет 9-11 миллиметров осадков и будет формироваться снежный покров высотой от четырех до шести сантиметров. Матч «Спартака» и «Локомотива» начнется в 18:00 на «Лукойл Арене».
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