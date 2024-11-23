Поле на стадионе «Спартака» накрыли перед игрой с «Локо», чтобы уберечь газон в снегопад

Поле на стадионе «Спартака» перед игрой с «Локомотивом» накрыли.

«По нашей информации, поле перед игрой успели накрыть. Это должно помочь подготовить его к стартовому свистку», – сказала ведущая «Матч ТВ » Ольга Васюкова.

В Москве в субботу сильный снегопад. Согласно прогнозу погоды, выпадет 9-11 миллиметров осадков и будет формироваться снежный покров высотой от четырех до шести сантиметров. Матч «Спартака » и «Локомотива » начнется в 18:00 на «Лукойл Арене ».