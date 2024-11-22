Карпин о пиве: «Оно лучше колы – это хотя бы не химия. Две кружки по 0,5 – ничего страшного, но вода лучше»
Валерий Карпин сравнил пользу от употребления пива и колы футболистами.
Ранее полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заявил, что может позволить себе выпить литр пива после матчей: «Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»
Главный тренер «Ростова» и сборной России рассказал, что для профессионального футболиста лучше – пиво или кола.
«Лучше – вода. После игры, естественно, надо пополнять водный баланс организма.
Если выбирать между колой и пивом, то пиво лучше. Это хотя бы не химия.
Но вопрос в объеме: две кружки по пол-литра – ничего страшного. Как и от одной бутылки колы ничего страшного не произойдет», – отметил Валерий Карпин.
Валерий Карпин: «Зенит», может, выиграл бы еврокубок, если бы участвовал. Как и «Севилья», они когда-то выигрывали Кубок УЕФА»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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