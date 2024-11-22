Карпин о пиве: «Оно лучше колы – это хотя бы не химия. Две кружки по 0,5 – ничего страшного, но вода лучше»

Валерий Карпин сравнил пользу от употребления пива и колы футболистами.

Ранее полузащитник «Зенита » Максим Глушенков заявил , что может позволить себе выпить литр пива после матчей: «Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»

Главный тренер «Ростова » и сборной России рассказал, что для профессионального футболиста лучше – пиво или кола.

«Лучше – вода. После игры, естественно, надо пополнять водный баланс организма.

Если выбирать между колой и пивом, то пиво лучше. Это хотя бы не химия.

Но вопрос в объеме: две кружки по пол-литра – ничего страшного. Как и от одной бутылки колы ничего страшного не произойдет», – отметил Валерий Карпин .

Валерий Карпин: «Зенит», может, выиграл бы еврокубок, если бы участвовал. Как и «Севилья», они когда-то выигрывали Кубок УЕФА»